BMW trình làng những mẫu xe M hiệu suất cao tại Việt Nam

THACO AUTO vừa trình làng bốn mẫu xe hiệu năng cao thuộc dòng BMW M gồm M2, M3, M3 Touring và M4. Bộ sản phẩm trải rộng từ coupé hai cửa cỡ nhỏ đến sedan và wagon hiệu năng cao, với mức giá từ 4,099 tỷ đồng.

Trong đó, BMW M2 là mẫu xe có kích thước nhỏ nhất trong dải sản phẩm BMW M tại Việt Nam. Xe sử dụng kiểu thân coupé hai cửa, chiều dài cơ sở ngắn và hệ dẫn động cầu sau, kết hợp động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng BMW M TwinPower Turbo.

Cấu hình này hướng đến mẫu xe thiên về cảm giác điều khiển trực tiếp, với kích thước gọn và hệ dẫn động cầu sau. BMW M2 cũng là lựa chọn có mức giá thấp nhất trong bộ tứ, từ 4,099 tỷ đồng. Trong bộ tứ, BMW M3 giữ vai trò sedan bốn cửa, kết hợp khả năng vận hành của dòng M với tính thực dụng của một mẫu xe sử dụng hàng ngày.

Phiên bản BMW M3 Competition M xDrive được trang bị động cơ BMW M TwinPower Turbo công suất 530 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh M xDrive ưu tiên cầu sau và hộp số M Steptronic 8 cấp.

Khung gầm, hệ thống treo, hệ thống lái và Active M Differential đều được BMW M tinh chỉnh nhằm mang đến phản hồi chính xác và khả năng kiểm soát ở tốc độ cao. Giá xe tại Việt Nam từ 4,999 tỷ đồng. Trong khi đó, M3 Touring là biến thể khác biệt nhất về kiểu dáng trong bộ tứ. Thay vì sedan hoặc coupé, mẫu xe sử dụng thân wagon, tăng không gian chứa đồ nhưng vẫn giữ cấu hình vận hành của M3 Competition.

Động cơ sản sinh 530 mã lực và 650 Nm, kết hợp hộp số M Steptronic 8 cấp cùng hệ dẫn động M xDrive. M3 Touring có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây. Với thiết kế wagon, mẫu xe này hướng tới nhóm khách hàng muốn một chiếc xe hiệu năng cao nhưng cần thêm tính linh hoạt trong sử dụng hàng ngày. Giá bán từ 5,389 tỷ đồng.

BMW M2 cũng là lựa chọn có mức giá thấp nhất trong bộ tứ, từ 4,099 tỷ đồng.

BMW M4 tiếp tục công thức coupé hai cửa nhưng đặt trọng tâm nhiều hơn vào trải nghiệm điều khiển. Phiên bản M4 Competition M xDrive sử dụng động cơ công suất 530 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm, hộp số M Steptronic 8 cấp và hệ dẫn động M xDrive.

M4 được trang bị M Mode với các chế độ ROAD, SPORT và TRACK, cho phép thay đổi thiết lập vận hành theo nhu cầu sử dụng. Đây cũng là mẫu xe có giá cao nhất, từ 5,599 tỷ đồng.

Xe được nhập khẩu và phân phối chính hãng.

BMW M2, M3, M3 Touring và M4 hiện được phân phối chính hãng tại Việt Nam thông qua hệ thống showroom BMW