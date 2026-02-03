BMW bắt đầu sử dụng logo mới trong năm nay

BMW xác nhận áp dụng logo mới cho toàn bộ ôtô từ tháng sau. Thay đổi rất nhỏ, thiên về thiết kế phẳng và tinh giản, nhưng cho thấy bước điều chỉnh nhận diện thương hiệu của hãng xe Đức. Theo Motor1, BMW sẽ bắt đầu sử dụng logo mới trên toàn bộ các mẫu ô tô xuất xưởng từ tháng tới. Logo này thực tế đã được giới thiệu lần đầu vào tháng 9/2025, cùng màn ra mắt BMW iX3, nhưng phải đến nay hãng mới chính thức xác nhận triển khai đồng loạt.

Thoạt nhìn, logo BMW mới gần như không khác biệt so với phiên bản quen thuộc. Hình tròn đặc trưng vẫn được giữ nguyên, nhưng cấu trúc và cách xử lý bề mặt đã được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và tối giản hơn.

BMW không phải là thương hiệu duy nhất theo đuổi xu hướng thiết kế logo phẳng.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần vòng tròn bên trong. Logo mới loại bỏ vòng mạ crom bóng bẩy, thay vào đó là thiết kế phẳng hơn, ít tạo khối nổi như trước. Các mảng màu trắng được đưa sát ra viền ngoài, trong khi chữ BMW được tinh chỉnh lại để trông sắc nét và chính xác hơn.

Chia sẻ trên BMW Blog, Giám đốc thiết kế Oliver Heilmer cho biết hãng muốn giữ lại di sản nhận diện đã tồn tại hàng chục năm, nhưng đồng thời mang đến cảm giác tinh tế và hiện đại hơn. Theo ông, logo mới dù có thiết kế phẳng về mặt thị giác, nhưng khi chạm tay vẫn có thể cảm nhận rõ các đường gờ và chi tiết hoàn thiện.

Không chỉ logo tiêu chuẩn, BMW xác nhận đang tiến hành cập nhật logo hiệu suất M. Những thay đổi này dự kiến bắt đầu xuất hiện trên các mẫu xe từ tháng 2 tới. Hãng chưa công bố chi tiết, song nhiều khả năng logo M mới cũng sẽ đi theo triết lý tinh giản, điều chỉnh rất nhỏ thay vì thay đổi toàn diện.

BMW xác nhận đang tiến hành cập nhật logo hiệu suất M.

BMW không phải là thương hiệu duy nhất theo đuổi xu hướng thiết kế logo phẳng. Trước đó, hãng đã từng giới thiệu logo mới vào năm 2020 và sử dụng song song với phiên bản ra mắt từ năm 1997. Năm 2017, BMW cũng từng tung ra logo đen - trắng dành riêng cho các dòng xe cao cấp.

Trong bối cảnh toàn ngành ôtô đang hướng tới giao diện số hóa và thiết kế tối giản, việc BMW tiếp tục tinh chỉnh logo cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh mà không phá vỡ bản sắc thương hiệu. Gần đây, Honda và Mazda cũng đã xác nhận áp dụng logo 2D trên các thế hệ xe tương lai, cho thấy đây đang là xu hướng chung của ngành.

Dù thay đổi không lớn, logo BMW mới vẫn đánh dấu một bước chuyển nhẹ nhưng có chủ đích, phản ánh cách các hãng xe truyền thống đang thích nghi với thời đại số và thị hiếu thẩm mỹ mới.