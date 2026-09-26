Bentley trình làng mẫu xe SUV điện siêu sang mới

Bentley Torcal là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử 107 năm của hãng xe Anh quốc. Mẫu SUV sử dụng hệ truyền động 2 motor điện, công suất 876 mã lực và có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,8 giây ở phiên bản Torcal S.

Torcal đánh dấu bước chuyển sang xe điện của Bentley, đồng thời mở rộng danh mục SUV của thương hiệu Anh bên cạnh Bentayga. Theo nhà sản xuất, tên xe được đặt theo El Torcal de Antequera, một quần thể đá tự nhiên nổi tiếng tại Tây Ban Nha.

Bentley Torcal là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử 107 năm của hãng xe Anh quốc.

Về thiết kế, Torcal có chiều dài hơn 4,9 m, trong khi mui xe thấp hơn khoảng 51 mm so với Bentayga. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha hình chữ nhật thay cho kiểu đèn 4 cụm quen thuộc trên nhiều mẫu Bentley trước đây. Lưới tản nhiệt dạng họa tiết kim cương có khả năng phát sáng, trong khi phía sau sử dụng đèn hậu mảnh và phần đuôi tạo hình rộng.

Torcal cũng là mẫu xe thương mại đầu tiên sử dụng logo Bentley mới được thiết kế lại. Bentley cung cấp hai phiên bản gồm Torcal tiêu chuẩn và Torcal S. Bản S có nhiều chi tiết ngoại thất màu đen thay cho các chi tiết sáng bóng, đồng thời sử dụng bộ mâm 22 inch thay vì 21 inch trên bản tiêu chuẩn.

Torcal có chiều dài hơn 4,9 m, trong khi mui xe thấp hơn khoảng 51 mm so với Bentayga.

Bên trong khoang cabin, Torcal tiếp tục sử dụng cách bố trí bảng táp-lô dạng cánh đặc trưng của Bentley, kết hợp nhiều chi tiết trang trí họa tiết kim cương. Xe vẫn giữ các núm xoay và phím bấm vật lý bên cạnh màn hình OLED cong. Một số trang bị đáng chú ý gồm hệ thống nhận diện khuôn mặt, âm thanh Naim 28 loa và ghế trước chỉnh điện 16 hướng, tích hợp sưởi, thông gió và massage.

Hàng ghế sau có 3 vị trí và lần đầu tiên trên một mẫu Bentley được trang bị cơ cấu gập điện. Torcal cũng có cửa sổ trời toàn cảnh có thể điều chỉnh độ sáng và có khả năng mở. Cả hai phiên bản của Torcal đều dùng hệ dẫn động 4 bánh với 2 motor điện. Torcal bản tiêu chuẩn có công suất 810 mã lực và mô-men xoắn 1.194 Nm, trong khi bản Torcal S đạt 876 mã lực và 1.350 Nm. Bentley cho biết đây là những mẫu xe thương mại mạnh nhất và nhanh nhất từng được hãng sản xuất.

Bên trong khoang cabin, Torcal tiếp tục sử dụng cách bố trí bảng táp-lô dạng cánh đặc trưng của Bentley.

Nền tảng của Torcal được chia sẻ với Porsche Cayenne Electric. Xe có chiều dài cơ sở 3.023 mm, hệ thống điện 800 V và pin dung lượng 108 kWh. Xe được trang bị cổng sạc NACS và hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 400 kW. Bentley cho biết pin có thể tăng từ 10% lên 80% trong khoảng 16 phút. Phạm vi di chuyển của Torcal khoảng 600km cho mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP.

Một trang bị đáng chú ý khác của Torcal nằm ở hệ thống âm thanh giả lập. Bentley không chọn cách mô phỏng tiếng động cơ V8 hay tạo âm thanh ảo. Thay vào đó, hãng phát triển âm thanh lấy cảm hứng từ nhịp trống và mô phỏng những biến thiên trong quá trình đốt cháy của động cơ đốt trong.

Torcal đánh dấu bước chuyển sang xe điện của Bentley.

Một loa đặt bên ngoài phía sau xe phát âm thanh này để người bên ngoài có thể nghe thấy. Bentley dự kiến sẽ bán Torcal tại thị trường Mỹ từ đầu năm 2027. Giá bán chưa được công bố, nhưng hãng cho biết mẫu SUV điện này sẽ có giá thấp hơn Bentayga.