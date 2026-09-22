Bentley Việt Nam đổi nhà phân phối

Pon Phú Thái Mobility (PPTMG) đã tiếp quản hoạt động đại lý được ủy quyền của Bentley Motors tại Việt Nam từ ngày 27/8. Đây là thay đổi mới nhất về đơn vị vận hành thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc tại thị trường trong nước.

Theo thông tin công bố, nhà phân phối cũ được đổi tên sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao. Pháp nhân mới tiếp nhận các quyền và nghĩa vụ hiện hữu liên quan đến hoạt động kinh doanh Bentley tại Việt Nam. Đối với khách hàng đang sử dụng xe Bentley, các dịch vụ bảo hành, hậu mãi và hỗ trợ sau bán hàng tiếp tục được duy trì trong quá trình chuyển đổi.

Hoạt động kinh doanh của thương hiệu cũng được tiếp nối dưới đơn vị vận hành mới. PPTMG là liên doanh giữa Pon Holdings và Phú Thái Holdings, hiện hoạt động trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ ô tô tại Việt Nam. Việc tiếp nhận Bentley đưa thương hiệu này vào danh mục các hãng xe cao cấp mà tập đoàn đang vận hành.

Bentley Motors tại Việt Nam sẽ có nhần phân phối mới từ 27/8.

Trong liên doanh này, Pon Holdings mang đến kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực ô tô và vận tải. Tập đoàn có trụ sở tại Hà Lan, hoạt động hơn 125 năm và hiện cũng vận hành hoạt động bán lẻ Bentley tại Hà Lan và Mỹ.

Theo PPTMG, định hướng trong thời gian tới là duy trì hoạt động của Bentley tại Việt Nam, đồng thời đầu tư vào hệ thống bán lẻ, dịch vụ và kết nối với khách hàng. Các tiêu chuẩn về bảo hành, hậu mãi và dịch vụ của Bentley được tiếp tục áp dụng tại thị trường Việt Nam.

Việc thay đổi đơn vị vận hành diễn ra trong bối cảnh phân khúc xe sang và siêu sang tại Việt Nam tiếp tục có sự tham gia của nhiều thương hiệu quốc tế. Với Bentley, PPTMG sẽ chịu trách nhiệm phát triển hoạt động thương hiệu tại thị trường trong giai đoạn tiếp theo.