Bentley chốt thời gian ra mắt xe SUV điện đầu tiên

Bentley vừa công bố tên gọi của mẫu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử hãng là Torcal. Mẫu SUV mới sẽ được giới thiệu vào ngày 23/9, trở thành dòng sản phẩm thứ tư trong danh mục của thương hiệu xe siêu sang Anh quốc.

Cùng với thông báo, Bentley cũng hé lộ hình ảnh teaser đầu tiên của Torcal. Dù chỉ cho thấy phần đuôi xe, thiết kế này phần nào xác nhận đây là một mẫu SUV với đường mái kéo dài về phía sau. Xe sở hữu cụm đèn hậu thanh mảnh mang họa tiết kim cương cùng logo Bentley màu đen đặt ở trung tâm.

Theo hãng xe Anh, tên gọi Torcal được lấy cảm hứng từ El Torcal de Antequera, khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng tại vùng Andalusia, Tây Ban Nha với những khối đá vôi có hình dạng độc đáo.

Torcal cũng gợi liên tưởng đến từ Latin torquere – nguồn gốc của từ “torque” (mô-men xoắn) trong tiếng Anh.

Đây tiếp tục là truyền thống đặt tên xe theo các địa danh thiên nhiên của Bentley, sau Bentayga, Bacalar và Batur. Đồng thời, Torcal cũng gợi liên tưởng đến từ Latin torquere – nguồn gốc của từ “torque” (mô-men xoắn) trong tiếng Anh.

Dù chưa công bố thông số kỹ thuật, nhiều nguồn tin cho biết Torcal sẽ là mẫu SUV có kích thước nhỏ hơn Bentayga và được phát triển trên nền tảng dùng chung với Porsche Cayenne Electric. Điều này đồng nghĩa mẫu xe nhiều khả năng sẽ sử dụng hệ dẫn động hai mô-tơ điện, dẫn động bốn bánh cùng kiến trúc điện 800 V, hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa khoảng 400 kW.

Torcal đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa của Bentley. Hãng sẽ công bố thêm thông tin về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành trước khi mẫu SUV thuần điện đầu tiên chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 23/9.