Toyota thực hiện cú “bẻ lái” táo bạo, thách thức Rolls-Royce và Bentley

Hôm 13/10, Toyota đã gây chú ý khi công bố thương hiệu xe siêu sang mới mang tên Century nhằm khẳng định khả năng sáng tạo của mình trong ngành công nghiệp ô tô. Công ty muốn viết lại câu chuyện của chính mình khi gia nhập phân khúc xe siêu sang để cạnh tranh với Rolls Royce, Bentley và các hãng xe hạng sang cao cấp khác.

Mẫu xe ý tưởng mang tên “One of One” đại diện cho định hướng thiết kế của Century, với một chiếc SUV thân coupe được thiết kế riêng, nổi bật với hai cửa hành khách trượt. Thay vì lựa chọn kiểu dáng SUV hay sedan hạng sang truyền thống, Toyota đã quyết định theo đuổi phong cách coupe hiện đại và mạnh mẽ. Hình ảnh từ phía trước cho thấy chiếc xe có gầm cao và được trang bị bộ mâm cỡ lớn, trong khi mui xe kéo dài đến tận đuôi tạo nên một diện mạo độc đáo.

Điểm nhấn của Century One of One là cặp cửa trượt bên phía hành khách, trong khi bên tài xế sử dụng bản lề truyền thống với cửa lớn mở về phía trước và cửa sau nhỏ hơn di chuyển về phía sau, tạo ra không gian rộng rãi hơn. Hình ảnh nhá hàng cho thấy một bậc lên xuống được thiết kế để hành khách dễ dàng lên xuống xe.

Tài xế sẽ điều khiển One of One bằng vô lăng kiểu chữ Yoke, với bảng điều khiển trung tâm ngăn cách giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau. Đặc biệt, hành khách phía trước sẽ ngồi lùi về phía sau người lái, với không gian để chân rộng rãi, có thể đáp ứng nhu cầu của những người có thân hình lớn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng về cách bố trí ghế ngồi và không gian cho hành khách phía sau.

Toyota chưa công bố thông tin về động cơ của Century One of One, nhưng có dấu hiệu cho thấy chiếc xe có thể không phải là một mẫu xe điện hoàn toàn, thay vào đó nó có thể sử dụng động cơ truyền thống hoặc hệ thống hybrid.

Century sẽ là một phần trong hệ thống phân cấp mới của Toyota Motor Company, dự kiến ra mắt tại Triển lãm Di động Nhật Bản (trước đây gọi là Triển lãm Ô tô Tokyo). Trong khi Lexus vẫn là thương hiệu xe sang chủ lực, Century sẽ đảm nhận vai trò thương hiệu siêu sang của Toyota, cạnh tranh trực tiếp với các tên tuổi lớn như Rolls Royce và Bentley.

Với những gì đã thể hiện trong One of One, người hâm mộ đang háo hức chờ đợi thêm thông tin về Century và mẫu xe ý tưởng này khi triển lãm diễn ra. Toyota đang nỗ lực tạo dấu ấn trong thế giới xe sang, giống như cách họ đã làm với Lexus LS nguyên bản.