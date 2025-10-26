Bất ngờ loạt ô tô 'hot' tại Việt Nam có giá cũ chưa tới 500 triệu đồng ở Mỹ

​Theo US News, tại thị trường Mỹ, có nhiều mẫu ô tô giá rất hấp dẫn, với nhiều tính năng tốt hơn bao giờ hết. Trong đó có nhiều mẫu ô tô mới chưa đầy 20.000 USD.

​Tuy nhiên, với người cần một chiếc xe giá phải chăng nhưng xe cỡ nhỏ (compact) không đủ đáp ứng, thị trường xe đã qua sử dụng có nhiều lựa chọn tốt.

​Ví dụ, một chiếc Honda Accord đã qua sử dụng cung cấp đủ sức mạnh và tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Xe cũng xử lý tốt và vận hành êm ái.

​Người mua có ngân sách eo hẹp có thể tìm thấy xe Accord đã qua sử dụng với chi phí sở hữu thấp, mức giá khoảng 17.000 USD (447 triệu đồng).

Tương tự, Mazda 3 Compact thường đắt hơn các mẫu xe cỡ nhỏ cùng phân khúc, nhưng điều này được xem là hợp lý.

​Mazda nổi tiếng với phong cách thể thao, trang nhã và cabin tinh tế. Xe cũng có khả năng lái linh hoạt, nâng cao trải nghiệm hàng ngày. Một chiếc Mazda 3 Compact đã qua sử dụng có giá khoảng 18.000 USD (473 triệu đồng).

​Mẫu sedan cỡ nhỏ Hyundai Elantra cũng là lựa chọn thân thiện với ngân sách. Xe có 5 chỗ ngồi, hàng ghế trước rộng rãi và hỗ trợ tốt. Tuy nhiên, không gian trần xe ở hàng ghế sau tương đối hạn chế.

​Cabin xe được thiết kế gọn gàng, nổi bật với màn hình cảm ứng 8 inch tiêu chuẩn, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây. Giá một chiếc Hyundai Elantra đã qua sử dụng cũng ở mức khoảng 18.000 USD.