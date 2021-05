Bảng giá xe Mazda tháng 5/2021, giá niêm yết và lăn bánh của các dòng xe

Thứ Sáu, ngày 14/05/2021 09:00 AM (GMT+7)

Cập nhật giá xe Mazda mới nhất tháng 5 năm 2021, giá lăn của tất cả các phiên bản Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX-5, Mazda 6, Mazda CX-8.

Mazda là một thương hiệu xe ô tô lớn đến từ Nhật Bản. Mazda được thành lập nên vào năm 1990 tại thành phố Hiroshima, cho đến nay nó đã trở thành một thương hiệu sản xuất xe ô tô vô cùng lớn mạnh và thành công. Các sản phẩm xe hơi của Mazda đều đa dạng cả về chủng loại lẫn kích thước, cùng với đó là giá thành vô cùng phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Do đó mà các sản phẩm xe hơi Mazda được rất nhiều người ưa chuộng.

Dưới đây là bảng giá xe Mazda tháng 5/2021 mới nhất của tất cả các phiên bản xe Mazda như Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX-5, Mazda 6, Mazda CX-8,...

Giá xe New Mazda 2

Dòng xe New Mazda 2 là mẫu xe hạng B cỡ nhỏ, phiên bản mới nhất của dòng xe này được ra mắt vào tháng 3 năm 2021 với rất nhiều cải tiến đáng kể về thiết kế và công nghệ của xe. Mẫu xe này đi kèm 4 phiên bản xe Sedan và 3 phiên bản xe Hatchback (Sport) để người mua có thể tùy ý lựa chọn theo sở thích và tài chính của mình. Sau đây là bảng giá xe New Mazda 2 niêm yết và giá lăn bánh để bạn có thể tham khảo:

Phiên bản xe Giá niêm yết Giá lăn bánh Hà Nội Giá lăn bánh HCM Giá lăn bánh tỉnh khác New Mazda 2 1.5L AT 479.000.000 558.910.700 549.333.700 530.330.700 New Mazda 2 1.5L Deluxe 509.000.000 592.510.700 582.330.700 563.330.700 New Mazda 2 1.5L Luxury 559.000.000 648.510.700 637.330.700 618.330.700 New Mazda 2 1.5L Premium 599.000.000 693.310.700 681.330.700 668.320.700 New Mazda 2 Sport 1.5L Deluxe 519.000.000 603.710.700 574.330.700 593.330.700 New Mazda 2 Sport 1.5L Luxury 574.000.000 665.310.700 653.830.700 634.830.700 New Mazda 2 Sport 1.5L Premium 619.000.000 715.710.700 703.330.700 684.330.700

Lưu ý: Giá xe New Mazda 2 ở trên được lấy từ chính website của Mazda Motors Việt Nam và mang tính tham khảo. Giá thành có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất, đi kèm là những chương trình khuyến mãi theo từng tháng.

New Mazda 2

Giá xe All-new Mazda 3

Dòng xe Mazda 3 vốn là dòng xe Sedan thuộc phân khúc hạng C vô cùng quen thuộc với thị trường ở nước ta trước đây. Thiết kế của xe vô cùng trẻ trung, năng động, cùng với đó là những tiện ích đầy đủ và hiện đại. Đó là những lý do khiến cho dòng xe Mazda 3 trở nên vô cùng hút khách và nằm trong top những dòng xe có doanh số tốt trong vài năm gần đây. Tương tự như Mazda 2, dòng xe All-new Mazda 3 được làm mới hoàn toàn, gồm 5 phiên bản thường và 5 phiên bản Sport để người mua có thể thoải mái chọn lựa. Sau đây là bảng giá xe Mazda 3 để bạn có thể tham khảo:

Phiên bản xe Giá niêm yết Giá lăn bánh Hà Nội Giá lăn bánh HCM Giá lăn bánh tỉnh khác All-new Mazda 3 1.5L Deluxe 669.000.000 771.710.700 758.330.700 752.710.700 All-new Mazda 3 1.5L Luxury 729.000.000 838.910.700 824.330.700 805.330.700 All-new Mazda 3 1.5L Premium 799.000.000 917.310.700 901.330.700 882.330.700 All-new Mazda 3 2.0L Signature Luxury 799.000.000 917.310.700 901.330.700 882.330.700 All-new Mazda 3 2.0L Signature Premium 849.000.000 973.310.700 956.330.700 937.330.700 All-new Mazda 3 Sport 1.5L Deluxe 699.000.000 805.310.700 791.330.700 772.330.700 All-new Mazda 3 Sport 1.5L Luxury 744.000.000 855.710.700 840.830.700 836.710.700 All-new Mazda 3 Sport 1.5L Premium 799.000.000 917.310.700 901.330.700 882.330.700 All-new Mazda 3 Sport 2.0L Signature Luxury 799.000.000 917.310.700 901.330.700 882.330.700 All-new Mazda 3 Sport 2.0L Signature Premium 849.000.000 973.310.700 956.330.700 937.330.700

Lưu ý: Giá xe All-new Mazda 3 ở trên được lấy từ chính website của Mazda Motors Việt Nam và mang tính tham khảo. Giá thành có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất, đi kèm là những chương trình khuyến mãi theo từng tháng.

All-new Mazda 3

Giá xe Mazda BT-50

Dòng xe Mazda BT-50 là dòng xe bán tải duy nhất của Mazda phân phối trên thị trường hiện nay, cạnh tranh với các đối thủ chính như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Chevrolet Colorado,... Thế hệ thứ 2 của dòng xe bán tải này ra mắt tại thị trường Việt Nam không lâu. Thế nhưng dòng xe Mazda BT-50 thu hút được khá nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng bởi công nghệ tích hợp, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và mức giá. Sau đây là giá xe Mazda BT-50 để bạn có thể tham khảo:

Phiên bản xe Giá niêm yết Giá lăn bánh Hà Nội Giá lăn bánh HCM Giá lăn bánh tỉnh khác Mazda BT-50 2.2L Standard MT 579.000.000 624.714.300 617.766.300 617.416.300 Mazda BT-50 2.2L Deluxe AT 614.000.000 662.234.300 654.866.300 654.516.300 Mazda BT-50 2.2L Luxury AT 644.000.000 694.394.300 686.666.300 686.316.300 Mazda BT-50 3.2L Premium AT 749.000.000 806.954.300 797.966.300 797.616.300

Lưu ý: Giá xe Mazda BT-50 ở trên được lấy từ chính website của Mazda Motors Việt Nam và mang tính tham khảo. Giá thành có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất, đi kèm là những chương trình khuyến mãi theo từng tháng.

Mazda BT-50

Giá xe Mazda 6

Mazda 6 là dòng xe Sedan hạng trung thuộc phân khúc hạng D, mẫu mới nhất được ra mắt vào năm 2020 với những cải tiến vượt trội về thiết kế và công nghệ. Hiện nay Mazda 6 bị cắt giảm chỉ còn 2 phiên bản duy nhất, đó là bởi Mazda đã tung ra dòng xe New Mazda 6 hoàn toàn mới nhằm cạnh tranh với nhiều đối thủ khác trong cùng phân khúc. Điểm mạnh của dòng xe này đó là được lắp ráp trong nước, cùng với đó là mức giá vô cùng cạnh tranh, phù hợp với người tiêu dùng. Sau đây là bảng giá xe Mazda 6 mới nhất để bạn có thể tham khảo:

Phiên bản xe Giá niêm yết Giá lăn bánh Hà Nội Giá lăn bánh HCM Giá lăn bánh tỉnh khác Mazda 6 2.0L Luxury 829.000.000 950.910.700 934.330.700 915.330.700 Mazda 6 2.5L 909.000.000 1.040.510.700 1.022.330.700 1.003.330.700

Lưu ý: Giá xe Mazda 6 ở trên được lấy từ chính website của Mazda Motors Việt Nam và mang tính tham khảo. Giá thành có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất, đi kèm là những chương trình khuyến mãi theo từng tháng.

Mazda 6

Giá xe New Mazda 6

Dòng xe New Mazda 6 mới nhất hiện nay là một phiên bản nâng cấp thuộc thế hệ thứ 3 của Mazda 6, được ra mắt vào tháng 3 năm 2021 ở nước ta với những cải tiến mới nhất về mặt công nghệ. Hiện nay sản phẩm New Mazda 6 được phân phối dưới 3 phiên bản, các phiên bản này đều được thiết kế vô cùng sang trọng, đậm phong cách của châu Âu. Ngoài ra những công nghệ trang bị cho xe cũng đều là những công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay. Sau đây là bảng giá xe New Mazda 6 để bạn có thể tham khảo:

Phiên bản xe Giá niêm yết Giá lăn bánh Hà Nội Giá lăn bánh HCM Giá lăn bánh tỉnh khác New Mazda 6 2.0L Luxury 889.000.000 1.018.110.700 1.000.330.700 981.330.700 New Mazda 6 2.0L Premium 949.000.000 1.085.310.700 1.066.330.700 1.047.330.700 New Mazda 6 2.5L Signature Premium 1.049.000.000 1.197.310.700 1.176.330.700 1.157.330.700

Lưu ý: Giá xe New Mazda 6 ở trên được lấy từ chính website của Mazda Motors Việt Nam và mang tính tham khảo. Giá thành có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất, đi kèm là những chương trình khuyến mãi theo từng tháng.

New Mazda 6

Giá xe Mazda CX-3

Dòng xe Mazda CX-3 là mẫu xe Crossover SUV cỡ nhỏ thuộc phân khúc hạng D, phiên bản mới nhất của dòng xe này mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam đầu tháng 4/2021 vừa qua. Mẫu xe này sử dụng nền tảng khung gầm từ chính đàn anh Mazda 2, được trang bị động cơ xăng 1.5 và 2.0L, có nhiều cải tiến và nâng cấp nhằm có thể cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Kona, Ford Ecosport, Honda HR-V,... Sau đây là bảng giá xe Mazda CX-3 để bạn có thể tham khảo:

Phiên bản xe Giá niêm yết Giá lăn bánh Hà Nội Giá lăn bánh HCM Giá lăn bánh tỉnh khác Mazda CX-3 Deluxe 629.000.000 729.000.000 717.000.000 699.000.000 Mazda CX-3 Luxury 669.000.000 774.000.000 761.000.000 743.000.000 Mazda CX-3 Premium 709.000.000 819.000.000 805.000.000 787.000.000

Lưu ý: Giá xe Mazda CX-3 ở trên chỉ mang tính tham khảo. Giá thành có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất, đi kèm là những chương trình khuyến mãi theo từng tháng.

Mazda CX-3

Giá xe New Mazda CX-5

Mazda CX-5 sở hữu một phong cách thiết kế vô cùng sang trọng và thời thượng. Khả năng vận hành mạnh mẽ cùng với nội thất theo phong cách châu Âu đã khiến cho dòng xe SUV này được rất nhiều người ưa chuộng. Kể từ khi ra mắt cho đến nay, Mazda CX-5 luôn nằm trong top những dòng xe đạt doanh số cao trong thị trường xe hơi của Việt Nam. Không chỉ sở hữu thiết kế đẹp mắt cùng tiện nghi công nghệ cao cấp nhất, giá thành của Mazda CX-5 vô cùng hợp lý và hấp dẫn đối với người tiêu dùng Việt. Sau đây là bảng giá xe New Mazda CX-5 để bạn có thể tham khảo:

Phiên bản xe Giá niêm yết Giá lăn bánh Hà Nội Giá lăn bánh HCM Giá lăn bánh tỉnh khác New Mazda CX-5 2.0L Deluxe 839.000.000 962.110.700 945.330.700 926.330.700 New Mazda CX-5 2.0L Luxury 879.000.000 1.006.910.700 989.330.700 970.330.700 New Mazda CX-5 2.0L Premium 919.000.000 1.051.710.700 1.033.330.700 1.014.330.700 New Mazda CX-5 2.5L Luxury 889.000.000 1.018.110.700 1.000.330.700 981.330.700 New Mazda CX-5 2.5L Signature Premium 2WD 999.000.000 1.141.330.700 1.121.330.700 1.102.330.700 New Mazda CX-5 2.5L Signature Premium AWD 1.059.000.000 1.208.510.700 1.187.330.700 1.168.330.700

Lưu ý: Giá xe New Mazda CX-5 ở trên được lấy từ chính website của Mazda Motors Việt Nam và mang tính tham khảo. Giá thành có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất, đi kèm là những chương trình khuyến mãi theo từng tháng.

Mazda CX-5

Giá xe Mazda CX-8

Dòng xe Mazda CX-8 là một dòng xe mới trong đại gia đình Mazda Việt Nam. Được ra mắt ở nước ta vào cuối năm 2019, Mazda CX-8 là mẫu xe SUV Crossover 7 chỗ hạng trung có thiết kế vô cùng đẹp mắt, thời trang cùng với đó là sự rộng rãi, thoải mái cho người ngồi trên xe. Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp so với các dòng xe cùng phân khúc như Hyundai SantaFe, KIA Sorento, Vinfast Lux SA 2.0, thế nhưng Mazda CX-8 vẫn có một mức giá khá cao, chưa phù hợp lắm với người tiêu dùng trong nước. Sau đây là bảng giá xe Mazda CX-8 để bạn có thể tham khảo:

Phiên bản xe Giá niêm yết Giá lăn bánh Hà Nội Giá lăn bánh HCM Giá lăn bánh tỉnh khác Mazda CX-8 2.5L Deluxe 999.000.000 1.141.310.700 1.121.330.700 1.102.330.700 Mazda CX-8 2.5L Luxury 1.059.000.000 1.208.510.700 1.187.330.700 1.168.330.700 Mazda CX-8 2.5L Premium 1.169.000.000 1.331.710.700 1.308.330.700 1.289.330.700 Mazda CX-8 2.5L Premium AWD 1.259.000.000 1.432.510.700 1.407.330.700 1.388.330.700

Lưu ý: Giá xe Mazda CX-8 ở trên được lấy từ chính website của Mazda Motors Việt Nam và mang tính tham khảo. Giá thành có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất, đi kèm là những chương trình khuyến mãi theo từng tháng.

Mazda CX-8

Giá xe Mazda CX-30

Là dòng xe SUV cỡ nhỏ có 5 chỗ dành cho đô thị mới được Mazda ra mắt không lâu. Mazda CX-30 có thể nói là sự kết hợp hoàn hảo giữa Mazda CX-3 và Mazda CX-5, được xếp vào hàng SUV cỡ nhỏ thuộc phân khúc hạng B, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla Cross. Sản phẩm đã hội đủ mọi yếu tố tốt nhất về mặt thiết kế, công nghệ tích hợp và nội thất bên trong xe. Hiện nay Mazda CX-30 chỉ có thể được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan chứ chưa được lắp ráp chính thức trong nước. Sau đây là bảng giá xe Mazda CX-30 để bạn có thể tham khảo:

Phiên bản xe Giá niêm yết Giá lăn bánh Hà Nội Giá lăn bánh HCM Giá lăn bánh tỉnh khác Mazda CX-30 2.0L Luxury 839.000.000 962.000.000 945.000.000 926.000.000 Mazda CX-30 2.0L Premium 899.000.000 1.029.000.000 1.011.000.000 992.000.000

Lưu ý: Giá xe Mazda CX-30 ở trên chỉ mang tính tham khảo. Giá thành có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất, đi kèm là những chương trình khuyến mãi theo từng tháng.

Mazda CX-30

