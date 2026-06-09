Audi Q7 thế hệ hoàn toàn mới sắp ra mắt sau hơn 1 thập kỷ

Sau hơn một thập kỷ duy trì thế hệ cũ, Audi đã chính thức tung ra những hình ảnh úp mở (teaser) đầu tiên của dòng SUV 3 hàng ghế Q7 thế hệ thứ ba. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý giờ đây lại đổ dồn vào "người anh em" Q9 – mẫu SUV flagship hoàn toàn mới sẽ soán ngôi vị lớn nhất và sang trọng nhất trong dòng sản phẩm gầm cao của hãng xe Đức.

Sự kiện ra mắt Q7 thế hệ mới diễn ra trong bối cảnh khá trớ trêu khi hãng xe xứ Ingolstadt chưa kịp đẩy mạnh chiến dịch truyền thông thì những hình ảnh được cho là ảnh chính thức của mẫu SUV này đã bị rò rỉ hoàn toàn trên internet.

Audi đã tung ra những hình ảnh úp mở (teaser) đầu tiên của dòng SUV 3 hàng ghế Q7 thế hệ thứ ba.

Tính đến nay, dòng xe Q7 đã có hành trình gần 21 năm lịch sử. Thế hệ thứ hai hiện tại đã "chinh chiến" trên thị trường suốt 11 năm qua kể từ năm 2015, trải qua hai lần nâng cấp lớn (facelift) vào năm 2020 và 2024 trước khi nhường chỗ cho người kế nhiệm.

Bức ảnh teaser chính thức từ Audi khá kiệm lời khi chỉ hé lộ một góc hẹp ở cửa trước của xe. Qua đó, người hâm mộ có thể nhận ra tay nắm cửa kiểu truyền thống, gương chiếu hậu tái thiết kế, viền kính mạ chrome, logo phiên bản S Line và đường gân dập nổi đặc trưng của gia đình Volkswagen. Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở bức ảnh này là màu sơn xanh ánh kim hoàn toàn mới mang tên Alopias Blue Metallic.

Dòng xe Audi Q7 đã có hành trình gần 21 năm lịch sử.

Tuy nhiên, những hình ảnh rò rỉ và ảnh chụp trộm (spy shots) trên đường thử trước đó đã phơi bày gần như trọn vẹn thiết kế của Q7 mới. Xe sở hữu hệ thống đèn pha LED dạng tầng (split headlights) sắc sảo, lưới tản nhiệt hình tổ ong mở rộng, phần hông xe phía sau cơ bắp hơn và đuôi xe dựng đứng vuông vắn. Thậm chí, phiên bản hiệu năng cao SQ7 cũng đã lọt vào tầm ngắm của các tay săn ảnh với bộ bodykit thể thao hầm hố và mâm xe kích thước lớn.

Bên trong cabin, Audi Q7 thế hệ thứ ba vẫn duy trì cấu hình 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi đa dụng. Khu vực táp-lô được dự đoán sẽ chia sẻ chung thiết kế với "đàn anh" Q9, nổi bật là cụm ba màn hình bao gồm: bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn và một màn hình giải trí riêng biệt dành cho hành khách phía trước.

Dù vậy, để nhường hào quang cho Q9, Audi nhiều khả năng sẽ cắt giảm một số trang bị xa xỉ trên Q7 như cửa hít hay cửa sổ trời toàn cảnh có chức năng làm mờ điện tử. Thay đổi mang tính cốt lõi trên Audi Q7 mới nằm ở việc khai tử nền tảng MLB cũ để chuyển sang kiến trúc khung gầm PPC tiên tiến hơn (tương tự dòng A6 mới).

Nền tảng này tương thích tốt với các cấu hình động cơ đốt trong (ICE), Hybrid bổ trợ và Hybrid cắm sạc (PHEV), hứa hẹn sẽ mang lại bước nhảy vọt về chất lượng êm ái cũng như khả năng vận hành tinh tế. Theo kế hoạch được Audi xác nhận, Q7 thế hệ mới sẽ chính thức có màn ra mắt toàn cầu vào đầu nửa sau năm nay.

Xe sẽ sở hữu hệ thống đèn pha LED dạng tầng (split headlights) sắc sảo.

Đối với những khách hàng tìm kiếm một trải nghiệm bề thế và đẳng cấp hơn, mẫu SUV đầu bảng Q9 đang được hoàn thiện sẽ là câu trả lời đanh thép của Audi gửi tới các đối thủ truyền kiếp như BMW X7 hay Mercedes-Benz GLS.