Toyota Corolla Hatchback 2026 trình làng, giá từ 637 triệu đồng

Toyota vừa chính thức giới thiệu Corolla Hatchback 2026 tại thị trường Mỹ với một số nâng cấp nhỏ và sự xuất hiện của phiên bản đặc biệt FX Edition, lấy cảm hứng từ mẫu Corolla FX16 thập niên 1980.

So với đời trước, Corolla Hatchback 2026 được trang bị tiêu chuẩn thêm một số tính năng như: sạc điện thoại không dây, hệ thống giám sát điểm mù tiêu chuẩn.

Tại Mỹ, Toyota Corolla Hatchback 2026 được bán ra với 03 phiên bản: SE, FX Edition và XSE, giá khởi điểm từ 24.180 USD (khoảng 637 triệu đồng). Giá bán này tăng nhẹ so với thế hệ tiền nhiệm, trong đó bản SE tăng 400 USD, XSE tăng 95 USD.

Ở lần nâng cấp này, hãng xe Nhật Bản đã bổ sung thêm phiên bản Corolla Hatchback mới là FX Edition với mức giá bán lẻ 26.780 USD (khoảng 705 triệu đồng), cao hơn 2.000 USD (khoảng 53 triệu đồng) so với bản Nightshade cũ.

Về ngoại thất, Corolla FX Edition Hatchback mang phong cách cổ điển được lấy cảm hứng từ dòng xe Corolla FX16 của thập niên 1980. Phiên bản này sử dụng vành hợp kim 18 inch sơn trắng, cánh hướng gió đen bóng và logo phong cách retro.

Về nội thất, khoang cabin Corolla FX Edition Hatchback hiện đại và mang phong cách thể thao nhiều hơn. Ghế lái kiểu Sport Touring chỉnh điện 10 hướng, bọc da lộn kết hợp vật liệu nỉ kèm các đường chỉ khâu màu cam. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 8 inch trong khi bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Bản SE tiêu chuẩn sử dụng mâm 16 inch, ghế nỉ, âm thanh 6 loa.

Về truyền động, Corolla Hatchback 2026 giữ nguyên động cơ 2.0L 4 xi-lanh công suất 169 mã lực, mô-men xoắn 205 Nm, kết hợp hộp số CVT Dynamic Shift và dẫn động cầu trước.

Theo kế hoạch, Toyota Corolla Hatchback 2026 sẽ có mặt tại các đại lý Mỹ vào mùa thu năm nay, với số lượng giới hạn 1.600 chiếc cho phiên bản FX Edition.