Acura bán đấu giá chiếc NSX Roadster của Người Sắt

Cách đây vài năm, vào thời điểm trước khi mẫu Acura NSX thế hệ thứ hai chính thức ra mắt, khán giả điện ảnh đã có dịp chiêm ngưỡng một điều đặc biệt: diễn viên Robert Downey Jr. vào vai Iron Man (Người Sắt) - Tony Stark lái chiếc Acura NSX Roadster màu đỏ sẫm trong bộ phim The Avengers.

Hiện tại, chiếc xe đang được rao bán, mang đến cho người hâm mộ cơ hội được sở hữu một phần của thế giới điện ảnh siêu anh hùng.

Diễn viên Robert Downey Jr. lái chiếc Acura NSX Roadster trong phim "The Avengers".

Acura xác nhận chiếc NSX mui trần độc nhất này sẽ được trưng bày tại Liên hoan phim Sundance ở Park City, Utah, Mỹ. Chiếc xe sẽ xuất hiện trong sự kiện gây quỹ thường niên tại Grand Hyatt Deer Valley.

Mẫu Acura NSX Roadster được bán đấu giá.

Phiên đấu giá tổ chức bởi Cars & Bids, đơn vị được chọn làm nền tảng đấu giá chính thức cho sự kiện năm nay. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp cho một tổ chức từ thiện do người thắng đấu giá lựa chọn.

Ngoài ra, Acura cũng dự định đóng góp thêm cho Viện Sundance, nhằm hỗ trợ các nhà làm phim độc lập và những tài năng sáng tạo mới.

Phó chủ tịch phụ trách marketing của American Honda, Jennifer Symington, cho biết: “Acura rất vinh dự được đồng hành cùng Liên hoan phim Sundance trong việc ủng hộ những câu chuyện táo bạo và các nghệ sĩ độc lập. Khi tôn vinh di sản của Robert Redford, chúng tôi tự hào nhấn mạnh cam kết của mình với Viện Sundance thông qua việc đấu giá chiếc Acura NSX Roadster mang tính biểu tượng này”.

Dù có ngoại hình gợi liên tưởng đến NSX thế hệ thứ hai, mẫu NSX Roadster này thực chất được phát triển từ khung gầm Acura NSX đời 1991, đã lăn bánh hơn 405.000 km. Xe được thiết kế lại với thân vỏ thủ công bằng nhựa và sợi thủy tinh, tạo hình theo bản concept trên màn ảnh. Chiều cao được hạ thấp 5 cm, kết hợp bộ mâm 18 inch. Bên trong, ngoài cặp ghế độ, khoang lái vẫn giữ bố cục nguyên bản.