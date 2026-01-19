10 mẫu siêu xe với bản độ táo bạo gây ấn tượng mạnh cho dân chơi

Là triển lãm xe độ lớn nhất Nhật Bản, Tokyo Auto Salon được xem như điểm hẹn tối thượng của các hãng độ và nhà sản xuất trên khắp cả nước, nơi họ phô diễn những ý tưởng táo bạo và sáng tạo nhất. Sự trở lại của các tên tuổi huyền thoại như Honda Prelude đã mang đến nguồn cảm hứng mới cho giới độ xe Nhật, trong khi những mẫu xe thể thao dễ tiếp cận như Toyota GR86 trở thành nền tảng lý tưởng để phát triển các gói nâng cấp và linh kiện mới. Giữa hàng chục khu trưng bày với hơn 840 mẫu xe, sau đây là 10 bản độ “điên rồ” nhất tại Tokyo Auto Salon 2026.

1. Lamborghini Diablo “Beast” by Value Progress

Một trong những chiếc xe thu hút nhiều ánh nhìn nhất tại Tokyo Auto Salon 2026 là “Beast” – Lamborghini Diablo do hãng độ Nhật Bản Value Progress thực hiện. Dưới lớp áo đỏ rực, mẫu siêu xe Diablo gần như không còn nhận ra hình dáng nguyên bản, với thân xe dài hơn bản tiêu chuẩn tới 22,4 inch (gần 57 cm).

Theo đại diện Value Progress, bộ bodykit này mất 4 năm phát triển, cho thấy mức độ đầu tư và tham vọng không hề thua kém các bản độ đình đám của Liberty Walk, cái tên vốn thống trị phân khúc Lamborghini độ tại Nhật Bản.

2. Vellfire Sedan by Nihon Automobile College (NATS)

Hằng năm, Đại học Ô tô Nhật Bản (NATS) luôn mang đến Tokyo Auto Salon những tác phẩm táo bạo nhất. Năm nay, sinh viên NATS trình làng Vellfire Sedan, mẫu xe mang dáng dấp sedan hạng sang nhưng lại sử dụng nhiều chi tiết của Toyota Vellfire – dòng minivan cao cấp rất phổ biến tại Nhật.

Chiếc xe được phát triển trên nền tảng Lexus LS460, sử dụng đèn pha và cản trước của Vellfire, tạo nên một tổng thể lạ lẫm, đủ khiến người xem liên tưởng đến Toyota Century hay thậm chí Mercedes-Benz S-Class.

3. Nissan Fairlady Z by Crewch

Sau khi gây sốc tại Tokyo Auto Salon 2025 với bản độ GT-R “Delusion R356C”, năm nay Crewch tiếp tục mang đến một tác phẩm không kém phần phô trương: Nissan Fairlady Z widebody màu xanh lục “Destiny Green”.

Toàn bộ thân vỏ xe được chế tác từ nhôm, với đường mái kéo dài liền mạch thành cánh gió sau. Xe còn sở hữu bộ khuếch tán gió cỡ lớn và cản trước kéo dài, đậm chất xe đua viễn tưởng.

4. Honda Prelude by Blitz

Sau khi Honda Prelude chính thức mở bán từ tháng 9 năm ngoái, Tokyo Auto Salon 2026 nhanh chóng trở thành sân khấu cho các hãng độ. Blitz mang đến bộ “Prelude Honda-On Edition”, bao gồm khí động học mới, hệ thống treo, phanh và mâm xe.

Phần lớn các chi tiết vẫn đang ở dạng concept, cho thấy Blitz còn đang tiếp tục hoàn thiện trước khi thương mại hóa.

5. Honda NSX Tribute by Italdesign

Hãng thiết kế danh tiếng Italdesign, “cha đẻ” của nhiều mẫu xe huyền thoại đã hợp tác cùng Honda để ra mắt Honda NSX Tribute by Italdesign.

Dựa trên NSX thế hệ thứ hai, bản concept này lấy cảm hứng từ NSX nguyên bản, với điểm nhấn là thiết kế đèn trước dạng “mí mắt”, gợi nhớ đèn pop-up kinh điển. Nội thất gần như giữ nguyên, trong khi ngoại thất được tái thiết kế tinh tế. Mẫu xe đã được Honda chính thức phê duyệt và sẽ được sản xuất giới hạn thông qua việc cải tạo các xe NSX sẵn có.

6. Toyota GR86 “Outroad” by Kuhl

Lấy cảm hứng từ Porsche 911 Dakar, hãng độ Kuhl biến Toyota GR86 thành một mẫu xe thể thao phong cách rally mang tên Outroad.

Xe được trang bị cản trước/sau mới, tấm bảo vệ thân xe, giá nóc và nhiều chi tiết chuyên off-road. Giá trọn gói khoảng 4,15 triệu yên cho xe hoàn chỉnh, hoặc hơn 1 triệu yên nếu chỉ mua bộ kit để lắp cho GR86 có sẵn được xem là một trong những bản độ “đáng tiền” nhất triển lãm.

7. VeilSide Toyota GR86 “F86 GT”

VeilSide giới thiệu bộ bodykit F86 GT cho GR86, mang đậm ADN thiết kế của hãng với các mảng màu tương phản và thân xe mở rộng.

Đáng chú ý, dự án này có sự gắn kết với diễn viên Sung Kang, gương mặt quen thuộc của loạt phim Fast & Furious khi anh đang quảng bá bộ phim mới “Drifter” ngay tại gian hàng VeilSide.

8. Cadillac Escalade “Fang Armor” by Rohan

Giữa rừng xe JDM, Cadillac Escalade do hãng Rohan thực hiện nổi bật nhờ phong cách sơn thủ công nhiều lớp, mài đánh bóng và chạm khắc hoàn toàn bằng tay.

Bộ bodykit mang tên “Fang Armor”, hoàn thiện với màu Emerald Blue, cho thấy nỗ lực của Rohan trong việc tiếp cận thị trường toàn cầu, không chỉ bó hẹp trong xe Nhật.

9. Liberty Walk GT-R Open-Top

Liberty Walk mang đến Tokyo Auto Salon 2026 một chiếc Nissan GT-R R35 được cắt bỏ hoàn toàn phần mái, nhưng không có mui mềm hay mui cứng.

Dù vẫn giữ phong cách widebody quen thuộc, bản GT-R open-top này bị đánh giá là thiếu sự bứt phá so với các tác phẩm “điên rồ” trước đây của Liberty Walk.

10. NEO86 by Result Japan

Dựa trên Toyota 86 thế hệ đầu, Result Japan phát triển bộ kit NEO86, lấy cảm hứng trực tiếp từ AE86 Trueno nổi tiếng trong manga Initial D.

Xe sở hữu phối màu đen - trắng, đèn pha pop-up tùy chỉnh và các chi tiết phản quang cổ điển. Bộ kit hiện chỉ dành cho Toyota 86 đời cũ, giá khoảng 860.000 yên (chưa thuế), được xem là khá “mềm” trong thế giới độ xe Nhật Bản.