Chi tiết các thông tin hiển thị trên mẫu giấy phép lái xe mới nhất

Thông tư số 12/2025 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX), cấp, sử dụng GPLX quốc tế chính thức có hiệu lực từ 1-3. Theo đó, Thông tư quy định chi tiết biểu mẫu, hình thức GPLX mới do Bộ Công an cấp.

Cụ thể, GPLX là một tài liệu (in bằng tiếng Việt và tiếng Anh) bao gồm các thông tin như: Có lớp màng phủ bảo an trên 2 mặt. Trong đó, mặt trước hiển thị những thông tin sau: Số bằng lái, họ tên của người lái xe, ngày sinh, quốc tịch, ngày cấp, ngày hết hạn, cơ quan cấp, nơi cư trú, hạng.

Mẫu GPLX mới do Bộ Công an cấp.

Mặt sau hiển thị những thông tin: Các loại xe cơ giới được điều khiển (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh), ngày trúng tuyển, mã QR 2 chiều để đọc, giải mã nhanh thông tin trên bằng lái và liên kết với hệ thống thông tin tại Cục CSGT.

Thông tư 12/2025 quy định về điều kiện hạn chế đối với các loại hạng GPLX. Cụ thể, đối với GPLX hạng B chuyển số tự động (bao gồm cả xe ô tô điện) ghi là: Cấp cho người chỉ được điều khiển xe ô tô chuyển số tự động (bao gồm cả xe ô tô điện).

Đối với giấy phép hạng A1 cấp cho người khuyết tật điều khiển mô tô 3 bánh dùng cho người khuyết tật, ghi là: Cấp cho người khuyết tật chỉ được điều khiển mô tô 3 bánh dùng cho người khuyết tật.

Đối với GPLX hạng B hộp chuyển số tự động (bao gồm cả xe ô tô điện) cấp cho người khuyết tật tay trái, ghi là: Cấp cho người khuyết tật tay trái chỉ được điều khiển xe ô tô chuyển số tự động (bao gồm cả xe ô tô điện) có cơ cấu điều khiển đèn pha, đèn xi nhan phù hợp với người khuyết tật tay trái.

Đối với GPLX hạng B số tự động cấp cho người khuyết tật tay phải, ghi là: Cấp cho người khuyết tật tay phải chỉ được điều khiển xe ô tô số tự động có cơ cấu điều khiển đèn pha, đèn xi nhan phù hợp với người khuyết tật tay phải.

Đối với GPLX hạng B số tự động cấp cho người khuyết tật chân phải, ghi là: Cấp cho người khuyết tật tay trái chỉ được điều khiển xe ô tô số tự động có cơ cấu điều khiển ga động cơ, phanh chân phù hợp với người khuyết tật chân phải.

Với bằng lái hạng B số tự động cấp cho người khuyết tật nói chung (trừ khuyết tật tay trái, tay phải, chân phải), ghi là: Cấp cho người khuyết tật nói chung chỉ được điều khiển xe ô tô số tự động.

GPLX hạng A1 cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực được đổi, cấp lại sang giấy phép hạng A với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển mô tô 2 bánh có dung tích xi-lanh đến dưới 175 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến dưới 14 kW, ghi là: Cấp cho người chỉ được điều khiển mô tô 2 bánh có dung tích xi-lanh đến dưới 175 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến dưới 14 kW.

Còn với GPLX hạng B1 số tự động cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực được đổi, cấp lại sang giấy phép hạng B, ghi là: Cấp cho người chỉ được điều khiển xe ô tô chuyển số tự động (bao gồm cả xe ô tô điện).

Cũng theo thông tư mới, các mã được in ở mặt sau GPLX cho biết những điều kiện phải đáp ứng để lái xe. Ví dụ: Mã A.01 là chỉ điều khiển mô tô 3 bánh dùng cho người khuyết tật; mã A.02 chỉ được điều khiển mô tô 2 bánh có dung tích xi-lanh từ 125 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ từ 14kW trở lên sử dụng hộp số vô cấp.