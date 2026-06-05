Những thói quen chủ xe nên thay đổi khi dùng xăng E10

Từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Xăng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ phù hợp cho các dòng xe máy đời cũ.

Theo chia sẻ của nhiều hãng xe, hầu hết các dòng ô tô và xe máy đều tương thích với xăng E10.

Dẫu vậy, do xăng E10 có một số đặc tính khác biệt so với xăng khoáng RON 95 trước đây, người dùng ô tô, xe máy nên chú ý điều chỉnh một số thói quen để tránh ảnh hưởng đến xe khi chuyển đổi nhiên liệu.

Không nên đổ xăng quá đầy bình

Đổ đầy bình nhiên liệu là thói quen phổ biến của người dùng ô tô, xe máy tại Việt Nam, nhằm hạn chế việc phải ghé trạm xăng dầu nhiều lần. Tuy nhiên, với xăng E10, đây không phải cách sử dụng được khuyến khích.

Do chứa ethanol, xăng sinh học có khả năng giãn nở và bay hơi mạnh hơn trong điều kiện nhiệt độ cao. Việc đổ xăng quá đầy có thể khiến nhiên liệu tràn sang hệ thống thu hồi hơi xăng hoặc làm gia tăng áp suất trong bình chứa.

Không chỉ gây hao hụt nhiên liệu, tình trạng này về lâu dài còn có thể ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát khí thải trên các mẫu ô tô đời mới. Với xe máy, nguy cơ trào nhiên liệu khi dựng chân chống hoặc đỗ dưới trời nắng nóng cũng cao hơn. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên dừng bơm ngay khi vòi ngắt tự động thay vì cố đổ đầy miệng bình.

Hạn chế để xe lâu ngày không sử dụng

Một đặc tính của ethanol là khả năng hút ẩm từ không khí cao hơn so với xăng khoáng truyền thống. Nếu phương tiện để lâu không vận hành, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, hơi nước có thể tích tụ trong bình nhiên liệu và làm suy giảm chất lượng xăng.

Đối với những xe ít sử dụng, việc đổ đầy bình E10 rồi để xe “đắp chiếu” trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng có thể khiến nhiên liệu bị biến chất, giảm khả năng cháy và hình thành cặn trong hệ thống nhiên liệu.

Theo các chuyên gia, hạn sử dụng của xăng E10 thường là 3 tháng, trong điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên, do khó xác định chính xác thời điểm nhiên liệu được sản xuất và lưu kho, nhiều kỹ thuật viên khuyến nghị không nên để xe không vận hành quá 3-4 tuần liên tục.

Trong trường hợp phải cất giữ xe dài ngày, chủ xe nên sử dụng gần hết lượng nhiên liệu cũ trước khi đổ mới. Ngoài ra có thể cân nhắc bổ sung phụ gia ổn định nhiên liệu, nhưng cần nghiên cứu kỹ để phù hợp với xe.

Nếu có điều kiện, chủ xe nên khởi động và đưa xe vận hành quãng ngắn định kỳ. Điều này giúp động cơ đạt nhiệt độ vận hành tiêu chuẩn, đồng thời hỗ trợ bôi trơn các chi tiết cơ khí hiệu quả hơn.

Tăng cường kiểm tra hệ thống nhiên liệu

So với xăng khoáng, xăng E10 có đặc tính tẩy rửa mạnh hơn. Điều này giúp làm sạch các cặn bẩn tích tụ trong hệ thống nhiên liệu nhưng cũng có thể khiến cặn bong ra, làm bẩn lọc nhiên liệu trong giai đoạn đầu chuyển đổi.

Với các mẫu xe đời cũ hoặc ít được bảo dưỡng, người dùng nên chú ý kiểm tra định kỳ lọc xăng, đường ống dẫn nhiên liệu, kim phun và các chi tiết gioăng, ron cao su.

Các kỹ thuật viên cũng lưu ý ethanol có thể làm một số vật liệu cao su hoặc nhựa đã lão hóa xuống cấp nhanh hơn. Vì vậy, việc bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu đúng hạn hoặc sớm hơn so với trước đây là cần thiết, đặc biệt với những phương tiện đời cũ, đã sử dụng nhiều năm.

Ưu tiên lựa chọn cây xăng uy tín

Nếu trước đây nhiều người có thói quen đổ nhiên liệu ở bất kỳ cây xăng nào thuận đường, thì khi sử dụng E10, việc lựa chọn điểm tiếp nhiên liệu uy tín trở nên quan trọng hơn.

Do ethanol dễ hấp thụ nước, quá trình bảo quản và lưu trữ nhiên liệu tại các trạm xăng cần được kiểm soát chặt chẽ để tránh nguy cơ lẫn hơi ẩm hoặc tạp chất.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên ưu tiên những hệ thống bán lẻ lớn, có lượng khách ổn định để nhiên liệu được luân chuyển thường xuyên, hạn chế tình trạng tồn kho kéo dài.

Điều này không chỉ giúp đảm bảo chất lượng xăng E10 đạt chuẩn mà còn góp phần bảo vệ động cơ và hệ thống nhiên liệu trong quá trình sử dụng lâu dài.

Theo Bộ Công Thương, nếu phát hiện nhiên liệu có dấu hiệu bất thường, người dân cần ngừng sử dụng ngay. Đồng thời, người sử dụng cần phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp nhiên liệu. Bên cạnh đó, phương tiện nên được đưa tới các cơ sở kỹ thuật, bảo dưỡng uy tín để kiểm tra và xác định nguyên nhân.

Với trường hợp phương tiện bị hỏng do sử dụng xăng E10, Bộ Công Thương cho biết nếu có đủ bằng chứng chứng minh nguyên nhân xuất phát từ chất lượng xăng E10 thì đơn vị cung cấp nhiên liệu phải chịu trách nhiệm trước tiên.

Bên cạnh đó, cơ quan này khẳng định các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu cũng có trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.