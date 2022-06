Nóng tuần qua: Ngân hàng liên tục tăng lãi suất, gửi 100 triệu được hưởng lãi bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng tăng

Mới nhất Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV đã cập nhật biểu lãi suất huy động khách hàng cá nhân áp dụng từ ngày 1/6. Theo đó, BIDV điều chỉnh tăng 0,1 điểm % lãi suất ở tất cả kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên, hiện cố định ở 5,6%/năm. Trong lần cập nhật mới này, BIDV giữ nguyên lãi suất huy động với các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng.

Theo khảo sát có gần 10 ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiết kiệm trong giai đoạn nửa cuối tháng 5, phần lớn đều tăng lãi suất, dao động 0,1-0,8% một năm.

Lãi suất ngân hàng liên tục tăng thời gian gần đây

Trong đó, VIB có mức tăng 0,8% một năm cho tiền gửi online kỳ hạn 9, 11 tháng và kỳ hạn 9 tháng gửi tại quầy. Các ngân hàng như OceanBank, BaoVietBank, PGBank, ACB... cũng đua nhau tăng lãi suất với mức phổ biến 0,3-0,4% một năm.

Trước đó, giữa tháng 5 cũng đã có 11 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Trong đó, nhiều nhà băng đưa ra biên độ tăng trên 0,3% một năm như NCB, GPBank, Sacombank, VietABank...

Với mức tăng lãi suất của các ngân hàng, nếu có 100 triệu đem gửi tiết kiệm, khách hàng có thể nhận được từ hơn 333.000 đồng đến gần 9 triệu đồng khi đáo hạn, tùy từng kì hạn khác nhau.

Hiện lãi suất tiết kiệm cao nhất thị trường hiện nay là 8,3% ở kỳ hạn 13 tháng của ngân hàng ABBank, với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm khách hàng thu được số tiền lãi là gần 9 triệu đồng.

Hà Nội yêu cầu rà soát, quản lý thuế kinh doanh qua Google, Facebook

Thành phố Hà Nội yêu cầu Cục Thuế thành phố tiếp tục phối hợp rà soát, nắm bắt, hướng dẫn và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số như Google, Facebook….

Theo đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách mới tới các hộ, cá nhân kinh doanh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền bảo đảm người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt chính sách mới.

Đồng thời, tập trung nguồn lực, triển khai có hiệu quả các chính sách mới đến từng hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; thường xuyên rà soát địa bàn và đối chiếu dữ liệu, thông tin quản lý giữa các đơn vị để thực hiện quản lý đúng đối tượng, đúng quy định, gắn với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế; tiếp tục phối hợp rà soát, nắm bắt, hướng dẫn và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số (Google, Facebook…).

Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai áp dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền (thiết bị thanh toán) có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Đồng thời, chủ động đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Ngân hàng siết nợ nhà xưởng, biệt thự, ô tô của loạt doanh nghiệp ngành thép

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt doanh nghiệp ngành thép liên tục bị ngân hàng siết nợ là nhà xưởng, biệt thự và cả ô tô để xử lý nợ xấu.

Theo đó, Ngân hàng BIDV có thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định tài sản đảm bảo cho khoản nợ hình thành từ năm 2012 của CTCP Luyện cán thép Sóc Sơn, trụ sở tại xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

BIDV thanh lý loạt khoản nợ

Ngoài thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định tài sản đảm bảo cho khoản nợ hơn 320 tỷ đồng của CTCP Luyện cán thép Sóc Sơn, trước đó vào cuối tháng 4 Ngân hàng BIDV cũng đang rao bán khoản nợ trị giá 440 tỷ đồng của Công ty cổ phần Thép Việt Nhật tại BIDV Hải Phòng.

Vào cuối tháng 3/2022, BIDV cũng lần thứ 10 rao bán khoản nợ hơn 475 tỷ đồng của Công ty TNHH Thép Việt Nga. Trong đó, dư nợ gốc gần 267 tỷ đồng và dư nợ lãi, phí phạt chậm trả là gần 209 tỷ đồng.

Ngoài những khoản nợ trăm tỷ của những doanh nghiệp ngành thép, ngân hàng BIDV cũng đang xử lý khoản nợ 682 tỷ đồng của Công ty CP Sado Germany Window tại BIDV Đông Đồng Nai.

Các doanh nghiệp và cá nhân đã nộp bao nhiêu tiền thuế vào ngân sách 5 tháng đầu năm?

Với sự phục hồi của nền kinh tế sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, số thuế các doanh nghiệp và cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2022 tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ.

Số liệu công bố của Tổng cục Thống kê cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm nay (tính đến ngày 27/5) ước đạt 806.400 tỷ đồng, hoàn thành 57,1% dự toán năm và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 5/2022 ước đạt 126,7 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa tháng 5/2022 ước đạt 96,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022 đạt 646 nghìn tỷ đồng, bằng 54,9% dự toán năm và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 5/2022 ước đạt 5,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2022 đạt 29,4 nghìn tỷ đồng, bằng 104,4% dự toán năm và tăng 90,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 5/2022 ước đạt 25,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2022 đạt 130,8 nghìn tỷ đồng, bằng 65,7% dự toán năm và tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết trong tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 5/2022 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 99.100 tỷ đồng đạt 8,4% so với dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 5 tháng năm 2022, tổng thu NSNN do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 672.878 tỷ đồng, bằng 57,3% so với dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Lộ diện những ngân hàng bị thanh tra đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đã lên kế hoạch thanh tra 8 ngân hàng thương mại gồm Techcombank, HDBank, TPBank, SHB, PVComBank, VietBank, SeABank và Baoviet Bank.

Đến tháng 4, cơ quan thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 7 ngân hàng, trừ Baoviet Bank, do Bộ Tài chính đã thực hiện kiểm tra với nhà băng này.

Loạt ngân hàng bị thanh tra về việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Sau thanh tra, đoàn thanh tra giám sát đã báo cáo người ra quyết định thanh tra và trình Thống đốc NHNN báo cáo kết quả thanh tra, bổ sung nội dung thanh tra hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng.

Đồng thời, kết quả thanh tra cũng được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xử lý các sai phạm liên quan đến việc sử dụng vốn huy động qua phát hành trái phiếu của các tổ chức phát hành.

