Lịch phát sóng kênh VTV3 ngày 19/08/2026 00:10 Câu chuyện hoa hồng - Tập 21 01:00 Bạn kể tôi nghe 01:30 Vui - khỏe - có ích 02:20 Chuyện nhà thời nay - Ngôi nhà gác xép - Phần 3 02:50 Yêu trước ngày cưới - Tập 27 03:45 Tầm ngắm tội phạm - Tập 6 04:35 Bạn kể tôi nghe 05:00 Đi tìm hạnh phúc - Tập 16 06:00 Hiểu sâu - sống chất 06:30 Cà phê sáng 07:00 Việc tử tế 07:05 VTV kết nối 07:15 Nét ẩm thực Việt 07:20 Sao 24h 07:25 Quà tặng cuộc sống 07:35 Việt Nam đa sắc 07:45 Điều nhỏ bé kỳ diệu 07:54 Thời tiết 07:55 S- Việt Nam 08:00 Con đến đây 08:10 Cùng em đến trường 08:20 Tương lai rộng mở - Tập 15/26 09:10 Ai là triệu phú 10:00 Chuyện nhà thời nay - Ngôi nhà gác xép - Phần 4 10:35 Việc tử tế 10:40 Bạn kể tôi nghe 11:10 Thông tin 260 11:15 Điều nhỏ bé kỳ diệu 11:30 Gì thế nhỉ 11:45 Phụ nữ là số 1 - Kẻ điên tình - Tập 8 12:00 Đi tìm hạnh phúc - Tập 17 12:50 Việt Nam đa sắc 13:00 Tương lai rộng mở - Tập 16/26 13:50 Chiến sĩ - Đường tới vinh quang • LIVE 14:3015:20 Talk VietNam - Hành trình đi tìm công lý 15:20 Chuyện nhà thời nay - Ngôi nhà gác xép - Phần 4 15:50 Gì thế nhỉ 16:10 Yêu trước ngày cưới - Tập 28 17:00 Điều nhỏ bé kỳ diệu 17:10 Việc tử tế 17:20 Thông tin 260 17:29 Thời tiết 17:30 Bạn kể tôi nghe 18:00 Hoa nở về đêm - Tập 25 18:35 Trạm đa sắc 18:50 Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween 19:00 Thời sự 19:55 Sao 24h 20:00 Phim truyện (20h00) - Mùa hè năm ấy - Tập 7 20:50 Điều nhỏ bé kỳ diệu 21:00 Nhanh tay lẹ trí 21:55 Quà tặng cuộc sống 22:00 Việt Nam đa sắc 22:05 Bạn kể tôi nghe 22:35 Tầm ngắm tội phạm - Tập 7 23:30 Hiểu sâu - sống chất Lịch phát sóng kênh VTV3 ngày 20/08/2026 00:10 Câu chuyện hoa hồng - Tập 22 01:00 Bạn kể tôi nghe 01:30 Giai điệu kết nối 02:20 Chuyện nhà thời nay - Ngôi nhà gác xép - Phần 4 02:50 Yêu trước ngày cưới - Tập 28 03:45 Tầm ngắm tội phạm - Tập 7 04:35 Bạn kể tôi nghe 05:00 Đi tìm hạnh phúc - Tập 17 06:00 Hiểu sâu - sống chất 06:30 Cà phê sáng 07:00 Việc tử tế 07:10 Cha con vạn dặm - Nỗi sợ bất ngờ 07:15 Nét ẩm thực Việt 07:20 Sao 24h 07:25 Quà tặng cuộc sống 07:35 Việt Nam đa sắc 07:45 Điều nhỏ bé kỳ diệu 07:54 Thời tiết 07:55 S- Việt Nam 08:00 Con đến đây 08:10 VTV kết nối 08:20 Tương lai rộng mở - Tập 16/26 09:10 Đường lên đỉnh Olympia 10:00 Chuyện nhà thời nay 10:35 Việc tử tế 10:40 Bạn kể tôi nghe 11:10 Thông tin 260 11:15 Điều nhỏ bé kỳ diệu 11:30 Gì thế nhỉ 11:45 Phụ nữ là số 1 - Kẻ điên tình - Tập 8 12:00 Đi tìm hạnh phúc - Tập 18 12:50 Việt Nam đa sắc 13:00 Tương lai rộng mở - Tập 17 13:50 Úm ba la ra chữ gì? 14:30 Nhanh tay lẹ trí 15:20 Chuyện nhà thời nay 15:50 Gì thế nhỉ 16:10 Những chặng đường bụi bặm - Tập 1 17:00 Điều nhỏ bé kỳ diệu 17:10 Việc tử tế 17:20 Thông tin 260 17:29 Thời tiết 17:30 Bạn kể tôi nghe 18:00 Hoa nở về đêm - Tập 26 18:35 Trạm đa sắc 18:50 Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween 19:00 Thời sự 19:55 Sao 24h 20:00 Phim truyện (20h00) - Lửa trắng - Tập 19 20:50 Điều nhỏ bé kỳ diệu 21:00 Vận may gọi tên ai 21:55 Quà tặng cuộc sống 22:00 Việt Nam đa sắc 22:05 Sao check - Ca sĩ S.T Sơn Thạch 22:35 Tầm ngắm tội phạm - Tập 8 23:30 Hiểu sâu - sống chất Lịch phát sóng kênh VTV3 ngày 21/08/2026