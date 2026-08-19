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Lịch phát sóng thể thao và World Cup 2026 trên VTV3

Sự kiện: Lịch thi đấu thể thao Việt Nam và quốc tế

Xin gửi đến các bạn lịch phát sóng các chương trình thể thao trên kênh sóng VTV3.

Lịch phát sóng kênh VTV3 ngày 19/08/2026
00:10
Câu chuyện hoa hồng - Tập 21
01:00
Bạn kể tôi nghe
01:30
Vui - khỏe - có ích
02:20
Chuyện nhà thời nay - Ngôi nhà gác xép - Phần 3
02:50
Yêu trước ngày cưới - Tập 27
03:45
Tầm ngắm tội phạm - Tập 6
04:35
Bạn kể tôi nghe
05:00
Đi tìm hạnh phúc - Tập 16
06:00
Hiểu sâu - sống chất
06:30
Cà phê sáng
07:00
Việc tử tế
07:05
VTV kết nối
07:15
Nét ẩm thực Việt
07:20
Sao 24h
07:25
Quà tặng cuộc sống
07:35
Việt Nam đa sắc
07:45
Điều nhỏ bé kỳ diệu
07:54
Thời tiết
07:55
S- Việt Nam
08:00
Con đến đây
08:10
Cùng em đến trường
08:20
Tương lai rộng mở - Tập 15/26
09:10
Ai là triệu phú
10:00
Chuyện nhà thời nay - Ngôi nhà gác xép - Phần 4
10:35
Việc tử tế
10:40
Bạn kể tôi nghe
11:10
Thông tin 260
11:15
Điều nhỏ bé kỳ diệu
11:30
Gì thế nhỉ
11:45
Phụ nữ là số 1 - Kẻ điên tình - Tập 8
12:00
Đi tìm hạnh phúc - Tập 17
12:50
Việt Nam đa sắc
13:00
Tương lai rộng mở - Tập 16/26
13:50
Chiến sĩ - Đường tới vinh quang
• LIVE
Talk VietNam - Hành trình đi tìm công lý
14:30
15:20
15:20
Chuyện nhà thời nay - Ngôi nhà gác xép - Phần 4
15:50
Gì thế nhỉ
16:10
Yêu trước ngày cưới - Tập 28
17:00
Điều nhỏ bé kỳ diệu
17:10
Việc tử tế
17:20
Thông tin 260
17:29
Thời tiết
17:30
Bạn kể tôi nghe
18:00
Hoa nở về đêm - Tập 25
18:35
Trạm đa sắc
18:50
Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween
19:00
Thời sự
19:55
Sao 24h
20:00
Phim truyện (20h00) - Mùa hè năm ấy - Tập 7
20:50
Điều nhỏ bé kỳ diệu
21:00
Nhanh tay lẹ trí
21:55
Quà tặng cuộc sống
22:00
Việt Nam đa sắc
22:05
Bạn kể tôi nghe
22:35
Tầm ngắm tội phạm - Tập 7
23:30
Hiểu sâu - sống chất

Lịch phát sóng kênh VTV3 ngày 20/08/2026
00:10
Câu chuyện hoa hồng - Tập 22
01:00
Bạn kể tôi nghe
01:30
Giai điệu kết nối
02:20
Chuyện nhà thời nay - Ngôi nhà gác xép - Phần 4
02:50
Yêu trước ngày cưới - Tập 28
03:45
Tầm ngắm tội phạm - Tập 7
04:35
Bạn kể tôi nghe
05:00
Đi tìm hạnh phúc - Tập 17
06:00
Hiểu sâu - sống chất
06:30
Cà phê sáng
07:00
Việc tử tế
07:10
Cha con vạn dặm - Nỗi sợ bất ngờ
07:15
Nét ẩm thực Việt
07:20
Sao 24h
07:25
Quà tặng cuộc sống
07:35
Việt Nam đa sắc
07:45
Điều nhỏ bé kỳ diệu
07:54
Thời tiết
07:55
S- Việt Nam
08:00
Con đến đây
08:10
VTV kết nối
08:20
Tương lai rộng mở - Tập 16/26
09:10
Đường lên đỉnh Olympia
10:00
Chuyện nhà thời nay
10:35
Việc tử tế
10:40
Bạn kể tôi nghe
11:10
Thông tin 260
11:15
Điều nhỏ bé kỳ diệu
11:30
Gì thế nhỉ
11:45
Phụ nữ là số 1 - Kẻ điên tình - Tập 8
12:00
Đi tìm hạnh phúc - Tập 18
12:50
Việt Nam đa sắc
13:00
Tương lai rộng mở - Tập 17
13:50
Úm ba la ra chữ gì?
14:30
Nhanh tay lẹ trí
15:20
Chuyện nhà thời nay
15:50
Gì thế nhỉ
16:10
Những chặng đường bụi bặm - Tập 1
17:00
Điều nhỏ bé kỳ diệu
17:10
Việc tử tế
17:20
Thông tin 260
17:29
Thời tiết
17:30
Bạn kể tôi nghe
18:00
Hoa nở về đêm - Tập 26
18:35
Trạm đa sắc
18:50
Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween
19:00
Thời sự
19:55
Sao 24h
20:00
Phim truyện (20h00) - Lửa trắng - Tập 19
20:50
Điều nhỏ bé kỳ diệu
21:00
Vận may gọi tên ai
21:55
Quà tặng cuộc sống
22:00
Việt Nam đa sắc
22:05
Sao check - Ca sĩ S.T Sơn Thạch
22:35
Tầm ngắm tội phạm - Tập 8
23:30
Hiểu sâu - sống chất

Lịch phát sóng kênh VTV3 ngày 21/08/2026

Lịch phát sóng trực tiếp World Cup 2026 trên các kênh truyền hình Việt Nam
Lịch phát sóng trực tiếp World Cup 2026 trên các kênh truyền hình Việt Nam

FIFA World Cup 2026 chính thức khởi tranh với quy mô lịch sử 48 đội bóng tại Mỹ, Canada và Mexico. Hãy cùng khám phá những điểm mới lạ của ngày hội...

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Theo Q.H ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/01/1970 08:00 AM (GMT+7)
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