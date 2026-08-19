Lịch phát sóng thể thao và World Cup 2026 trên VTV3
Xin gửi đến các bạn lịch phát sóng các chương trình thể thao trên kênh sóng VTV3.
Lịch phát sóng kênh VTV3 ngày 19/08/2026 Lịch phát sóng kênh VTV3 ngày 20/08/2026 Lịch phát sóng kênh VTV3 ngày 21/08/2026
Lịch phát sóng kênh VTV3 ngày 19/08/2026
Lịch phát sóng kênh VTV3 ngày 20/08/2026
Lịch phát sóng kênh VTV3 ngày 21/08/2026
FIFA World Cup 2026 chính thức khởi tranh với quy mô lịch sử 48 đội bóng tại Mỹ, Canada và Mexico. Hãy cùng khám phá những điểm mới lạ của ngày hội...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/01/1970 08:00 AM (GMT+7)