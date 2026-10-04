Vợ Ronaldo công kích HLV Jesus của Bồ Đào Nha bằng thông điệp gay gắt

Georgina nhắm vào HLV Jesus

Trên trang cá nhân, Georgina đăng tải thông điệp: “Tôi không hiểu sao người đàn ông này có thể mang tên Chúa Kitô (Jesus)”, qua đó rõ ràng chỉ trích HLV Jesus.

Người mẫu kiêm doanh nhân người Argentina còn chia sẻ một hình ảnh có trích dẫn câu nói được cho là của Sir Alex Ferguson, người từng dẫn dắt Ronaldo tại MU, về vụ việc liên quan đến CR7 ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

Vợ Ronaldo đăng thông điệp nhắm HLV Jesus

Nội dung câu nói như sau: “Nếu Jorge Jesus biết trong thâm tâm rằng ông ấy không có ý định sử dụng cậu ấy, vậy tại sao ngay từ đầu ông ấy lại triệu tập cậu ấy? Để thể hiện lập trường? Đó không phải là quyền uy, mà là sự bất an”. Georgina đã xóa bài đăng chỉ vài phút sau đó.

Vụ việc Ronaldo

Hôm 30/9, khi đội tuyển Bồ Đào Nha trở về khách sạn ở Copenhagen (Đan Mạch), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca và HLV Jesus không đi cùng đội. Proenca và HLV Jesus được cho là đã cố thuyết phục Ronaldo ở lại cùng toàn đội sau khi siêu sao 41 tuổi bỏ buổi tập, nhưng không thành công.

Đó là một cuộc rời đi đột ngột khiến đội tuyển Bồ Đào Nha chìm trong căng thẳng. Ronaldo rời khách sạn nơi “Brazil châu Âu” đóng quân khi các đồng đội vẫn đang tập luyện mà không nói lời chia tay với toàn đội. Anh không tham gia buổi tập và rời sân bằng một chiếc xe dành cho nhân viên của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha. Sau đó, CR7 di chuyển bằng chuyên cơ riêng từ Copenhagen tới Madrid (Tây Ban Nha).

Ronaldo và Georgina

Mọi chuyện trở nên căng thẳng trước buổi tập. Ronaldo có mặt trong phòng thay đồ, nghe cuộc họp báo của HLV Jesus và cảm thấy bị phản bội vì cho rằng ông thầy đã vượt qua thỏa thuận mà hai người đạt được trước đó. Trước đó, Ronaldo từng khởi động ở trận gặp Na Uy, nơi Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1, nhưng không được tung vào sân.

HLV Jesus nói gì?

“Vị thế của cầu thủ không mang lại những quyền lợi khác biệt. Vị thế đó là sự tôn trọng dành cho sự nghiệp của họ, như tôi làm với tất cả mọi người, với Ronaldo và những cầu thủ khác mà tôi từng làm việc cùng trong sự nghiệp. Tôi luôn trao đổi về điều mình muốn làm, kế hoạch mà tôi xây dựng với cầu thủ, sau đó người quyết định là tôi”, HLV Jesus nói với các phóng viên.

Về sự việc với Ronaldo, chiến lược gia người 72 tuổi khẳng định: “Nếu tôi cần cậu 30 phút, cậu sẽ thi đấu, còn nếu không thì cậu sẽ không thi đấu. Không cầu thủ nào có thể thay đổi ý tưởng của tôi. Không phải cậu ấy, cũng không phải bất kỳ ai trong bóng đá. Kể cả chủ tịch FPF. Không bao giờ, không có chuyện đó!”

FPF tìm cách tháo gỡ

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đương nhiên không hài lòng với kết cục của bất đồng giữa HLV Jesus và Ronaldo.

Tờ O JOGO (Bồ Đào Nha) tiết lộ rằng các quan chức FPF đang tìm cách thu xếp một cuộc gặp giữa HLV Jesus và Ronaldo, nhằm đưa hai bên xích lại gần nhau sau sự khác biệt về quan điểm và kỳ vọng giữa hai người. Ronaldo đã khởi động và hy vọng được vào sân trong hiệp hai ở trận gặp Na Uy, trong khi HLV Jesus cho rằng diễn biến trận đấu không phù hợp để sử dụng tiền đạo kỳ cựu.

Ronaldo đã rời tuyển Bồ Đào Nha vì mâu thuẫn với HLV Jesus

Sau nỗ lực hòa giải đầu tiên với việc Chủ tịch FPF Proenca tới Đan Mạch nhưng không thành công, FPF giờ đây sẽ tìm cách đảm bảo rằng hành trình của Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha không khép lại bằng sự cố này.

Bruno Fernandes cho biết đã nói chuyện với Ronaldo. Ngôi sao của MU không muốn CR7 rời đội tuyển Bồ Đào Nha mà không có một lời chia tay trong không khí lễ hội.

Fernandes chia sẻ với RTP 3: “Tôi nói chuyện với Ronaldo vì sự tôn trọng, vì tôi biết anh ấy có ý nghĩa như thế nào đối với người Bồ Đào Nha. Tôi hy vọng anh ấy không đưa ra quyết định trong lúc nóng giận và muốn rời đội tuyển vĩnh viễn. Nếu anh ấy muốn làm điều đó, thì phải diễn ra trong một ngày hội chứ không phải theo cách như vừa rồi. Cậu ấy xứng đáng với điều đó.

Ronaldo là biểu tượng lớn nhất của bóng đá và đất nước chúng tôi, là người đã đưa tên tuổi đất nước lên một vị trí và tầm vóc chưa từng có. Tôi nói điều này với tất cả sự tôn trọng dành cho Eusebio và Luis Figo.

Nếu một ngày nào đó Ronaldo phải chia tay đội tuyển, điều đó phải diễn ra trong một ngày hội, chứ không phải vào ngày mà đất nước bị chia rẽ. Đội tuyển phải là nơi dành cho tất cả mọi người và thuộc về tất cả mọi người, nơi không tồn tại những sự chia rẽ như vậy”.