Hồ Hoài Anh sau biến cố

Hồ Hoài Anh lấy lại phong độ

Ca sĩ Ngọc Anh vừa ra mắt album mới có tựa đề Lời hẹn ước gồm 8 bài hát, trong đó có 3 bài do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác là Đồng sàng dị mộng, Khép lại dở dang, 3 mét trên bầu trời. Nữ ca sĩ nói sản phẩm âm nhạc mới là bước ngoặt rất lớn. Suốt mấy năm qua, cô quen với cuộc sống ẩn mình, tiết lộ cuộc sống hiện tại viên mãn.

"Các nhạc sĩ phải rất tin tưởng mới giao bài cho tôi thể hiện dù tôi không phải kiểu ca sĩ hot trên thị trường. Tôi trân trọng điều đó. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang ở giai đoạn lấy lại phong độ và tràn đầy sức sống sau những thăng trầm, biến cố. Với nghệ sĩ, đó là chất xúc tác để cho ra đời bài hát mới", Ngọc Anh nói. Nữ ca sĩ thừa nhận có cảm xúc rất đặc biệt với Hồ Hoài Anh.

Hồ Hoài Anh nhận xét ở sản phẩm âm nhạc mới, Ngọc Anh thay đổi cách hát để tiếp cận với khán giả trẻ. Anh cũng phải thay đổi cách sáng tác phù hợp hơn.

Album có ca khúc Đồng sàng dị mộng đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên giữa Nguyễn Ngọc Anh và Tùng Dương. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lo ngại hai giọng hát có quá nhiều sự khác biệt, khó ai hợp được với Tùng Dương. Sau cùng, nhạc sĩ chọn bài hát giảm bớt năng lượng của Tùng Dương đi.

Hồ Hoài Anh vừa đi qua khoảng lặng trong cuộc sống.

Quá trình làm việc chung, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tiết lộ Ngọc Anh thuộc số ít những ca sĩ ở thị trường âm nhạc vừa có trình độ về thanh nhạc vững vàng, vừa có những bài hát hay, hợp thị trường. "Ngọc Anh có lẽ hơi ẩn mình. Tôi nghĩ sự ẩn mình đó cũng phù hợp, mỗi người có cách cống hiến khác nhau", nhạc sĩ nói.

Hồ Hoài Anh cho biết cũng vừa đi qua khoảng lặng, may mắn vẫn còn nhiều bạn tốt. Tại sự kiện giới thiệu album của Ngọc Anh, Hồ Hoài Anh nói cảm ơn mọi người vì vẫn đặt niềm tin tưởng và yêu thương anh.

Tô Minh Đức thay đổi tư duy của Ngọc Anh

Album Lời hẹn ước của Ngọc Anh đòi hỏi nghệ sĩ phải tập trung rất cao độ, có ca khúc phải thu đi thu lại. "Tổ hợp những người làm nên album này rất ưu tiên cho Ngọc Anh nên không lấy giá thị trường. Album này tôi lấy cảm hứng của người khác để hát, nhìn vào chính câu chuyện của Hồ Hoài Anh để hát những bài này, không đâu xa cả", ca sĩ Ngọc Anh nói.

Hồ Hoài Anh cho biết âm nhạc của anh thường mang màu sắc hơi day dứt, cao trào, trong quá trình sáng tác ít có bài nào vui. "Có lẽ vài bài hát vui ít ỏi là trong những album làm với Lưu Hương Giang", Hồ Hoài Anh chia sẻ.

Ngọc Anh cho biết Tô Minh Đức ủng hộ vợ trên mọi chiến tuyến.

Điểm nhấn khác trong lần trở lại này của Ngọc Anh là màn kết hợp với chồng - ca sĩ Tô Minh Đức. Không chỉ song ca, Tô Minh Đức giúp vợ đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng khác như sản xuất, dàn dựng bài hát, thu bè phối.

"Tôi thấy mình giống như huấn luyện viên thay đổi lối chơi của vợ. Những ngày đi thu, nói chuyện với nhau, tranh cãi nhau rạc cả họng, cuối cùng vẫn tự hào vì thay đổi được tư duy âm nhạc của Ngọc Anh", Tô Minh Đức chia sẻ.

Ngọc Anh cho biết Tô Minh Đức ủng hộ vợ trên mọi chiến tuyến, cả trong công việc, nghệ thuật lẫn cuộc sống. Ca sĩ nói ban đầu tưởng hai vợ chồng không ở được với nhau, tranh cãi nhiều, giờ lại rất hài hòa, chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau là hiểu ý.