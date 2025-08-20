Nghi vấn Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang "nối lại tình xưa"?

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng khi cặp đôi Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang có màn tương tác hiếm hoi, khiến dân tình rộ lên nghi vấn "nối lại tình xưa". Cụ thể, trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang đăng ảnh tham dự một sự kiện ra mắt MV, đồng thời gửi lời khen ngợi tác giả ca khúc. Giữa loạt bình luận, Hồ Hoài Anh bất ngờ để lại câu trêu đùa: "Nghe tiếng đàn bầu có thấy quen quen không chị đẹp?".

Không né tránh, nữ ca sĩ nhanh chóng phản hồi đầy dí dỏm: "Đã nghi nghi rồi, bảo sao". Chỉ với vài câu qua lại, đoạn tương tác này đã khiến netizen "đứng ngồi không yên", lập tức lan truyền trên nhiều diễn đàn giải trí.

Màn tương tác của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang khiến dân mạng không khỏi bàn tán.

Dù chỉ với vài câu qua lại ngắn gọn, nhưng phần tương tác này đã khiến cư dân mạng lập tức "bắt sóng" và đặt nghi vấn cặp đôi đang có dấu hiệu tái hợp. Bình luận của Hồ Hoài Anh không chỉ cho thấy sự quan tâm mà còn hé lộ mối liên kết âm nhạc vốn gắn bó cả hai trong nhiều năm qua. Đáp lại, Lưu Hương Giang cũng không né tránh, thậm chí còn thêm phần dí dỏm, như một lời xác nhận rằng họ vẫn giữ được sự thoải mái khi trò chuyện.

Tuy vậy, đây mới chỉ là những tương tác trên mạng xã hội, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận về mối quan hệ hiện tại. Nhiều ý kiến cho rằng, dù chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, ứng xử văn minh và thoải mái tương tác công khai cũng là điều hoàn toàn bình thường, nhất là với những người từng có thời gian dài gắn bó và chia sẻ nhiều kỷ niệm.

Tháng 1/2024, diva Mỹ Linh từng vô tình hé lộ về mối quan hệ hiện tại giữa Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Cô cho biết vào dịp Tết năm 2023, cả hai từng đưa các con đến nhà chơi. Khi trò chuyện, Lưu Hương Giang chia sẻ rằng họ đã chọn cách làm bạn và cùng nhau chăm sóc 2 con gái. Từ thông tin này, nhiều khán giả suy đoán cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi".

Lưu Hương Giang hạnh phúc bên 2 con gái. Ảnh: FBNV.

Sau khoảng thời gian im ắng vì những biến cố đời tư, Lưu Hương Giang đã trở lại làng nhạc với hình ảnh mạnh mẽ và độc lập hơn. Nữ ca sĩ liên tục ra mắt nhiều MV và hoạt động nghệ thuật tích cực. Nữ ca sĩ vẫn chăm chỉ cập nhật trang cá nhân nhưng chỉ đăng ảnh đi diễn hoặc những khoảnh khắc đời thường bên 2 con, tuyệt nhiên không còn hình ảnh nào cùng chồng cũ.

Vào tháng 5/2023, Lưu Hương Giang từng gây chú ý khi ra mắt MV và EP Mất Anh Em Tìm Lại Thấy Chính Mình đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Sản phẩm gồm 3 ca khúc do chính cô sáng tác, tại buổi họp báo, nữ ca sĩ chia sẻ mong muốn kết nối với khán giả bằng âm nhạc, đồng thời tìm lại chính mình sau giai đoạn nhiều thử thách.

Lưu Hương Giang gây chú ý khi trở lại với nghệ thuật đầy mạnh mẽ. Ảnh: FBNV.

Đặc biệt, lần trở lại này, Lưu Hương Giang lựa chọn xuất hiện cùng ê-kíp mới, thể hiện rõ sự tự chủ và cá tính trong nghệ thuật. Sự thay đổi này giúp nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen về tinh thần chuyên nghiệp và bản lĩnh.

Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nên duyên vợ chồng từ năm 2009. Đến tháng 10/2019, cả hai từng vướng tin đồn ly hôn khi thừa nhận đã xảy ra trục trặc nghiêm trọng, thậm chí phải ra tòa. Tuy nhiên, sau đó họ quyết định hàn gắn, tiếp tục đồng hành cùng nhau.