Vóc dáng khó tin sau sinh con thứ 3 của Nhã Phương

Nhã Phương được mệnh danh là nữ diễn viên tài sắc của làng giải trí Việt, ngoài ra, cô đang trở thành hot mom với 3 con đẹp như thiên thần. Dù đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng Nhã Phương vẫn giữ được sắc vóc gọn gàng. Chỉ sau 14 ngày sinh con, cô đã khoe cơ bụng săn chắc.

Mới đây nhất, khi về quê cùng gia đình, Nhã Phương lại khiến khán giả sốc với vóc dáng gầy như hồi con gái.

Trước đó, Nhã Phương có vóc dáng mảnh mai. Để có được vóc dáng chuẩn đẹp như vậy, cô đã thực hiện một chế độ giảm cân đặc biệt.

Chia sẻ bí quyết, Nhã Phương xác nhận mình giảm 4kg chỉ trong 4 ngày nhờ áp dụng phương pháp giảm cân kiểu Mỹ có tên General Motor (GM). Mỗi ngày cô phải lập ra một chế độ dinh dưỡng cụ thể cho mình như ăn nhiều rau quả, tăng lượng protein, đảm bảo uống đủ 8-12 ly nước/ngày và hạn chế đường, tinh bột.

Cụ thể, chế độ giảm cân của người đẹp như sau: Ngày 1: Trái cây (trừ chuối) + uống đủ nước.Ngày 2: Ăn rau củ + uống đủ nước. Ngày 3: Rau củ (trừ khoai tây) + trái cây (trừ chuối) + uống đủ nước. Ngày 4: 8 quả chuối + 3 ly sữa không đường + uống đủ nước. Ngày 5: Ăn 1 bát cơm cùng 6 quả cà chua + uống đủ nước. Ngày 6: Ăn 2 bát cơm cùng với salad rau + bổ sung lượng nước vừa đủ. Ngày 7: Ăn 1 bát cơm cùng rau xanh + 1 ly nước ép trái cây + 1 lượng nước lọc cần thiết.

Nhờ thực hiện nghiêm túc thực đơn giảm cân trong một tuần nên Nhã Phương đã có vóc dáng chuẩn nàng thơ.

Cô thoải mái diện những bộ cánh hở tay mà không bị ám ảnh nỗi lo "vai u, thịt bắp" như nhiều chị em sau sinh khác.

Dù đã hơn 30 tuổi nhưng nhan sắc của Nhã Phương vẫn trẻ trung như thời con gái.

Ngay cả hình ảnh mới gần đây nhất, nữ diễn viên cũng gây chú ý khi khoe bờ lưng nuột nà không tì vết.

Ngoài việc ăn kiêng khoa học, Nhã Phương còn chịu khó vận động như tập gym, làm việc chăm chỉ, nhờ đó, vóc dáng của cô càng chuẩn đẹp hơn.

Việc giảm cân đúng cách khiến Nhã Phương giữ được sức khỏe và ngày càng trở nên xinh đẹp, được nhiều thương hiệu ưu ái.