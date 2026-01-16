Nhã Phương nói về nhan sắc bị bàn tán trước thềm sinh con thứ ba

Nhã Phương cho biết cô cảm nhận rõ sự thay đổi về nội tiết tố, bụng lớn nhanh và người nặng nề hơn. Đến tháng cuối thai kỳ, cô vẫn chưa thoát khỏi chứng viêm mũi dị ứng nhưng thấy sức khỏe ổn định. Cô hiện duy trì tập thể dục nhẹ nhàng để giữ gìn thể lực trước thềm sinh nở lần ba.

Sắc vóc Nhã Phương khi mang thai con thứ ba ở tháng cuối.

Hồi giữa tháng 12, một số hình ảnh Nhã Phương để mặt mộc, lộ rõ các khuyết điểm như làn da bị tăng sắc tố, nhiều nếp nhăn khi họp với đoàn phim Nhà ba tôi một phòng được lan truyền trên mạng. Dưới các video ở TikTok, khán giả bàn tán, bày tỏ xót xa cho diễn viên, nói cô đánh đổi quá lớn về nhan sắc khi mang thai ba lần, không còn vẻ xinh đẹp, rạng rỡ như hình ảnh thường thấy trước đó.

Chia sẻ về việc này, Nhã Phương thừa nhận qua ba lần làm mẹ, cô thấm thía những đổi khác của cơ thể, sắc vóc trong từng giai đoạn mang bầu, sinh nở và nuôi con. Cô hiểu rằng phụ nữ, nhất là nghệ sĩ, ai cũng cầu toàn hình ảnh, mong mình luôn hiện diện với vẻ ngoài rực rỡ nhất. Dù vậy, cô không chạnh lòng hay áp lực về những thay đổi bề ngoài. Bởi với cô, chào đón và nâng niu những sinh linh bé nhỏ là hạnh phúc vô cùng thiêng liêng.

Nhã Phương cho biết từng thấy mệt nhưng sức khỏe hiện đã ổn định, sẵn sàng cho việc đón em bé thứ ba.

Nhã Phương chỉ bận lòng và áy náy vì khiến khán giả lo lắng cho mình. Cô nhắn nhủ: "Những tháng đầu của thai kỳ, đôi khi Phương hơi mệt, nhưng nhờ kết hợp tập luyện với chế độ dinh dưỡng khoa học, trộm vía mọi thứ hiện đã tốt. Mong những người yêu thương sẽ thật yên tâm về Phương".

Khác với hai lần bầu bí trước đây, Nhã Phương lần này có lúc bị biếng ăn, khiến Trường Giang lo lắng. Vì thế, dù bận rộn đến mấy, anh cũng cố gắng vào bếp, nấu những món bổ dưỡng và hợp khẩu vị cho bà xã tẩm bổ. Nhã Phương kể: "Anh Giang mấy tháng nay bận lo cho phim lắm. Anh xót vợ, xót con vì không thể ở bên mẹ con Phương mỗi ngày nên khi có thể, anh luôn tranh thủ chăm sóc tôi bằng những món ngon và dành thời gian chơi cùng các con".

Nhã Phương trong đoạn video được lan truyền trên mạng hồi tháng 12/2025.

Em bé thứ ba đến vào cùng thời điểm Trường Giang chào sân vai trò đạo diễn. Dù bầu bí, Nhã Phương vẫn hỗ trợ nửa kia trong vai trò giám đốc casting của phim, cùng anh lựa chọn các gương mặt phù hợp với từng vai diễn. Diễn viên thổ lộ: "Hạnh phúc lớn nhất của Phương là được làm hậu phương của anh Giang, chăm sóc con cái. Phương cũng muốn đồng hành với anh trong công việc. Đã 6 năm rồi, anh Giang mới quay lại với điện ảnh và đây là một phim rất tâm huyết của anh. Không có gì hạnh phúc hơn khi vợ chồng đồng hành với nhau trong lĩnh vực cả hai yêu thích".

Nhã Phương ở đoàn phim 'Nhà ba tôi một phòng' do Trường Giang làm đạo diễn.

8 năm sau đám cưới, Nhã Phương - Trường Giang nuôi dưỡng cho hạt giống tình yêu ngày nào nảy mầm xanh tốt bằng sự thuận hòa và đồng điệu. 2026 trở nên đặc biệt với vợ chồng nghệ sĩ khi chào đón em bé thứ ba và bộ phim Nhà ba tôi một phòng trình chiếu vào Tết Bính Ngọ. Cặp sao cầu mong em bé sẽ chào đời bình an, mạnh khỏe và đứa con tinh thần thì được khán giả đón nhận, để 2026 của tổ ấm thêm thăng hoa.

Nhã Phương sinh năm 1990 ở Đắk Lắk, diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô góp mặt trong các phim như: Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân... Cô kết hôn với diễn viên Trường Giang hồi tháng 9/2018 sau 4 năm hẹn hò. Họ đón con gái đầu lòng Destiny hồi tháng 1/2019, con trai thứ hai vào tháng 10/2023 và công bố tin vui sắp có con thứ ba hồi tháng 9/2025.

Trường Giang sinh năm 1983, quê ở Quảng Nam. Anh nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow Bước chân miền Trung vào năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, sân khấu hài, MC, đóng phim điện ảnh như49 ngày, Taxi em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, 30 chưa phải Tết...