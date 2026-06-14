Khung cảnh đẹp như tranh của gia đình Trường Giang - Nhã Phương, nhưng em bé thứ 3 vẫn được giấu mặt

Gia đình Trường Giang - Nhã Phương mới đây đã có bộ ảnh trong khu resort hàng nghìn m2. Được biết đây là khu nhà vườn ở Đà Lạt có khoảng không gian rộng và không khí sạch sẽ. Nhã Phương từng cho biết cô luôn ao ước có khu vườn xanh mướt ở thành phố hoa nên rất muốn lưu lại khoảnh khắc cùng cả nhà quây quần bên nhau tại đây. Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương cho dựng nhà gỗ trên mảnh đất rộng hàng nghìn m2, làm chỗ nghỉ dưỡng mỗi lần lên Đà Lạt cùng gia đình hoặc bạn bè thân thiết. Khối bất động sản này cũng được định giá lên đến vài chục tỷ đồng.

Và trong mùa hè này, gia đình Trường Giang - Nhã Phương đã có những hình ảnh nghỉ dưỡng siêu bình yên ở đây. Trường Giang tự tay chăm sóc vợ con với nhiều khoảnh khắc ấm áp, gần gũi. Tuy nhiên, gia đình nam danh hài vẫn giấu kín em bé thứ 3.

Khung cảnh gia đình Trường Giang đẹp như tranh vẽ.

Trong làng giải trí Việt, vợ chồng Trường Giang- Nhã Phương được xem là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau những sóng gió trong chuyện tình cảm trước khi kết hôn, cả hai đã cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc và ngày càng nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng.

Trường Giang và Nhã Phương bén duyên khi cùng tham gia bộ phim điện ảnh 49 Ngày vào năm 2015. Sau khoảng 3 năm tìm hiểu và yêu nhau, cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 9/2018 trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Kể từ khi lập gia đình, Trường Giang được nhiều người nhận xét đã thay đổi theo hướng tích cực, trở thành người đàn ông của gia đình. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng anh dần từ bỏ thói quen tụ tập bạn bè, về khuya để dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Trong khi đó, Nhã Phương nhiều lần dành lời khen cho ông xã vì sự chu đáo, đảm đang và đặc biệt là khả năng nấu ăn.

Trái ngọt của cuộc hôn nhân là 3 người con đáng yêu. Con gái đầu lòng Destiny chào đời năm 2019, tiếp đó là con trai Hope sinh năm 2023, năm 2026 là bé Joy. Cả hai luôn thống nhất trong việc nuôi dạy con, hạn chế để các bé xuất hiện quá nhiều trước truyền thông nhằm giữ cho con có tuổi thơ bình yên.

Trường Giang chăm sóc con trai.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống gia đình, Trường Giang còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Nhã Phương trong công việc. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng chồng luôn quan tâm, chăm sóc vợ con, giúp cô có thêm thời gian nghỉ ngơi, tập luyện và phát triển bản thân. Chính sự thấu hiểu, sẻ chia đã giúp cuộc sống hôn nhân của họ ngày càng bền chặt.

Trường Giang tặng hoa sinh nhật Nhã Phương.

Sau gần một thập kỷ bên nhau, Trường Giang và Nhã Phương vẫn giữ được sự gắn bó, yêu thương như những ngày đầu. Cả hai nhiều lần khẳng định bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình nằm ở sự cảm thông, chia sẻ và luôn đặt hạnh phúc chung lên trên những tranh cãi thường ngày. Nhờ vậy, tổ ấm của cặp đôi được xem là một trong những hình mẫu hôn nhân đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt.