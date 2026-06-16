Cách Lim Ji Yeon giữ làn da căng bóng ở tuổi 36

Lim Ji Yeon nhận được nhiều lời khen của khán giả về nhan sắc và khả năng diễn xuất. Ảnh: Soompi

Sau thành công của The Glory, Lim Ji Yeon tiếp tục ghi dấu ấn với vai diễn trong My Royal Nemesis, bộ phim đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả châu Á. Bên cạnh diễn xuất, nhan sắc rạng rỡ cùng làn da không tuổi của nữ diễn viên cũng trở thành chủ đề được nhiều người tìm kiếm.

Ưu tiên cấp ẩm ngay sau khi rửa mặt

Một trong những nguyên tắc dưỡng da được Lim Ji Yeon duy trì nhiều năm là không để da khô sau khi làm sạch. Thay vì dùng khăn lau mạnh, cô thường để da còn hơi ẩm rồi tiếp tục các bước dưỡng nhằm hạn chế mất nước qua da. Theo các chuyên gia da liễu, làn da hấp thụ hoạt chất tốt hơn khi còn đủ độ ẩm, đồng thời giảm nguy cơ khô ráp và hình thành nếp nhăn sớm.

Chăm sóc da theo nhiều lớp dưỡng mỏng

Nữ diễn viên cho biết áp dụng phương pháp thoa toner nhiều lớp, một xu hướng phổ biến trong giới làm đẹp Hàn Quốc. Thay vì sử dụng một lượng lớn sản phẩm cùng lúc, cô chia thành nhiều lớp mỏng để da hấp thụ từ từ trước khi tiếp tục với serum và kem dưỡng. Phương pháp này giúp tăng khả năng giữ nước, mang lại hiệu ứng da căng mọng tự nhiên.

Hạn chế sản phẩm chứa thành phần dễ gây kích ứng

Làn da của Lim Ji Yeon thường xuyên phải tiếp xúc với lớp trang điểm dày trên phim trường. Vì vậy, cô ưu tiên những sản phẩm dịu nhẹ, tránh các thành phần có nguy cơ gây kích ứng như hương liệu mạnh hoặc chất tẩy rửa quá mạnh. Việc lựa chọn sản phẩm phù hợp giúp hàng rào bảo vệ da được duy trì ổn định và giảm tình trạng nhạy cảm.

Tạo hình của Lim Ji Yeon trong phim 'My Royal Nemesis'. Ảnh: SBS

Làm đẹp từ bên trong

Bên cạnh chăm sóc bên ngoài, Lim Ji Yeon chú trọng bổ sung nước và các thức uống giàu chất chống oxy hóa. Một trong những loại trà cô yêu thích là hibiscus, vốn chứa nhiều polyphenol và anthocyanin có khả năng chống oxy hóa. Nghiên cứu chỉ ra chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể góp phần làm chậm các dấu hiệu lão hóa da do gốc tự do gây ra.

Đề cao sự đều đặn hơn các liệu pháp tức thời

Nữ diễn viên 36 tuổi tin làn da đẹp đến từ việc duy trì quy trình dưỡng da ổn định thay vì liên tục chạy theo các xu hướng làm đẹp mới. Quan điểm này cũng được nhiều chuyên gia da liễu đồng tình. Học viện Da liễu Mỹ cho rằng việc làm sạch nhẹ nhàng, dưỡng ẩm đầy đủ và chống nắng mỗi ngày là nền tảng quan trọng nhất để duy trì làn da khỏe mạnh lâu dài.

Lim Ji Yeon lựa chọn chăm sóc da bằng các nguyên tắc cơ bản: làm sạch nhẹ nhàng, cấp ẩm đầy đủ, tránh kích ứng và nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Ảnh: Bazaar Korea

Lim Ji Yeon sinh năm 1990, là một trong những diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc. Cô tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc và ra mắt năm 2011. Nữ diễn viên gây chú ý qua các tác phẩm như The Glory, Lies Hidden in My Garden và The Tale of Lady Ok. Năm 2023, vai phản diện Park Yeon Jin trong The Glory giúp cô giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Baeksang Arts Awards. Ngoài diễn xuất, Lim Ji Yeon còn được yêu thích nhờ vẻ đẹp tự nhiên, làn da khỏe mạnh và phong cách thanh lịch.