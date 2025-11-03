Vợ Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' ở đời thực có nhan sắc 'hack tuổi' ra sao?

Phan Minh Huyền mới đây lại khiến khán giả yêu thích với vai Ngân - vợ Chí Nhân trong phim giờ vàng "Cách em 1 milimet". Cặp đôi có nhiều cảnh đối diễn cao trào và tạo sức hút lớn với người xem.

Ở đời thực, Phan Minh Huyền đã 35 tuổi nhưng cô vẫn xinh đẹp và có thời trang "hack tuổi" như mới chớm đôi mươi.

Với lợi thế sắc vóc, Phan Minh Huyền không ngại thử thách với những outfit cắt xẻ khoe vòng một gợi cảm. Đặc biệt, người đẹp rất yêu màu trắng tôn làn da nuột nà.

Bên cạnh đó, Phan Minh Huyền còn thích diện đầm dài chấm gót có họa tiết chấm bi vừa trẻ trung, vừa dịu dàng.

Thỉnh thoảng, cô lại chuyển sang outfit có tông đen cá tính mang phong cách thoải mái năng động.

Khi trời trở lại, Phan Minh Huyền lại mix đồ đông với áo dạ màu ấm áp cùng khăn quàng hàng hiệu tinh tế và sang trọng.

Trong tiết trời mùa đông, khi đi sự kiện, Phan Minh Huyền lại thanh lịch với bộ đầm vest công sở vừa duyên dáng và nữ tính trẻ trung.

Ở tuổi 35, Phan Minh Huyền được ngưỡng mộ vì có sắc vóc trẻ đẹp nhờ sự rèn luyện từ chính bản thân.

Để có được sắc vóc nóng bỏng, gợi cảm, Phan Minh Huyền thực hiện bí quyết giảm cân và tập luyện thể dục, thể thao khoa học. Cô ăn uống cân bằng, dành thời gian chăm sóc bản thân để cơ thể lẫn làn da luôn "hack tuổi".

