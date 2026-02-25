Vẻ điển trai của tân Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Hà Lan

Rob Jetten được bổ nhiệm làm Thủ tướng Hà Lan ở tuổi 38. Ảnh: AP

Ngày 23/2, tại Điện Huis ten Bosch bên rìa thành phố The Hague, tân thủ tướng Rob Jetten cùng nội các tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Willem-Alexander trong khán phòng Orange Hall lộng lẫy. Nhà vua chúc chính phủ mới may mắn "trong thời kỳ bất định".

Trước Jetten, kỷ lục thủ tướng trẻ nhất Hà Lan thuộc về Ruud Lubbers khi ông nhậm chức năm 1982 ở tuổi 43. Việc một chính trị gia 38 tuổi nắm quyền điều hành đất nước được xem là bước chuyển thế hệ đáng chú ý trong nền chính trị Hà Lan.

Tân Thủ tướng và Vua Hà Lan đứng giữa ở hàng đầu trong ngày nhậm chức, 23/2. Ảnh: AP

Rob Jetten cao ráo, gương mặt sáng và phong thái chỉn chu trong những bộ vest may đo vừa vặn. Hình ảnh ông bước đi tự tin trên thềm cung điện trong lễ tuyên thệ nhanh chóng lan truyền trên truyền thông quốc tế, biểu tượng cho lớp lãnh đạo mới trẻ trung và hiện đại.

Gia nhập quốc hội năm 2017, Jetten từng bị gắn biệt danh "Robot" Jetten vì những câu trả lời được cho là quá khuôn mẫu trước báo chí. Gần một thập kỷ sau, ông thay đổi hoàn toàn hình ảnh, xuất hiện với phong thái thư thái hơn, thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội và thậm chí lọt vào vòng chung kết chương trình truyền hình giờ vàng Smartest Person.

Tân Thủ tướng Rob Jetten rạng rỡ đứng trước Điện Huis ten Bosch ngày 23/2. Ảnh: AP

Ông là thủ tướng đồng tính công khai đầu tiên của Hà Lan - quốc gia tiên phong hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới từ năm 2001. Tổ chức LGBTQI+ lớn nhất nước này, COC, ca ngợi việc bổ nhiệm Jetten là nguồn cảm hứng cho "cộng đồng cầu vồng", cho thấy xu hướng tính dục không phải rào cản để trở thành bác sĩ, luật sư hay thậm chí là thủ tướng.

Trên trang cá nhân, Jetten thường đăng ảnh cùng vị hôn phu Nicolás Keenan - ngôi sao khúc côn cầu người Argentina, giành huy chương đồng Olympic Paris 2024. Sau chiến thắng bầu cử, ông tiết lộ bức ảnh hai người ôm nhau cùng lời nhắn bằng tiếng Hà Lan và Tây Ban Nha cảm ơn Nico vì sự ủng hộ vô điều kiện.

Rob Jetten và vị hôn phu, Nicolás Keenan. Ảnh: Instagram

Sinh ra tại thị trấn Uden ở miền đông nam, Jetten từng học quản trị kinh doanh và làm việc cho công ty hạ tầng đường sắt quốc gia ProRail trước khi bước vào chính trường. Thời trẻ, ông là vận động viên năng khiếu, từng làm người chạy "dẫn tốc" hỗ trợ nhà vô địch Olympic cự ly dài Sifan Hassan.

Trong nội các của cựu Thủ tướng Mark Rutte - nay là Tổng thư ký NATO - Jetten được biết đến như một "người thúc đẩy khí hậu". Ông bảo vệ gói lập pháp gồm 120 biện pháp trị giá 28 tỷ euro, đặt mục tiêu cắt giảm 60% lượng khí thải carbon vào năm 2030 so với mức năm 1990.

Từ biệt danh "Robot" đến hình ảnh thủ tướng trẻ trung, lịch lãm và cởi mở, Rob Jetten đang đại diện cho một thế hệ chính trị gia mới của Hà Lan. Song thử thách phía trước không chỉ là giữ vững phong độ cá nhân, mà còn là khả năng xây dựng cầu nối trong một quốc hội chia rẽ sâu sắc.