Chuyện tình đẹp của cầu thủ Phan Văn Đức và cô giáo Nhật Linh

Kể từ khi về chung một nhà, chuyện tình của cầu thủ Phan Văn Đức và “cô giáo hotgirl” Võ Nhật Linh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Mới đây, tiền vệ Phan Văn Đức chia sẻ lại tấm hình cưới kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào tới vợ Võ Nhật Linh: "Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới 5 năm. Anh yêu em".

Ngay dưới phần bình luận, cầu thủ sinh năm 1996 còn "thả" ảnh của con gái Dâu Tây (Thùy An) cùng con trai Khoai (Gia Phú) và gọi vui hai bé là "thành quả" từ nửa thập kỷ hôn nhân.

Đáp lại, Võ Nhật Linh trêu chọc chồng "Bố nay sến thế" và "vặn vẹo" anh không đăng hình mới của hai vợ chồng.

Gia đình cầu thủ Phan Văn Đức.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ của Phan Văn Đức cũng vào để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc cặp đôi "trai tài gái sắc" Nghệ An.

Vợ cầu thủ Phan Văn Đức sinh năm 1997, kém Phan Văn Đức 1 tuổi. Nàng WAG tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non tại Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Cô từng có thời gian làm giáo viên mầm non và được mệnh danh là "cô giáo hot girl".

Với gương mặt xinh xắn, vóc dáng thon gọn cùng chiều cao 1,66m, Nhật Linh cũng từng lọt vào đêm chung khảo cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Nghệ An 2018".

Cầu thủ Văn Đức và Nhật Linh công khai chuyện tình cảm vào năm 2019, sau 5 tháng quen biết và hẹn hò. Cặp đôi về chung một nhà vào đầu năm 2020, lần lượt đón 2 nhóc tỳ vào các năm 2020, 2022.

Cặp cầu thủ - WAG có cuộc sống hôn nhân viên mãn, sở hữu nhà riêng khang trang tại Nghệ An và xế hộp đắt đỏ. Hai người đầu tư xây dựng và kinh doanh khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An. Bên cạnh đó, Nhật Linh còn kinh doanh thêm nhà hàng ở quê nhà từ khoảng một năm nay.

Trước đó, Nhật Linh từng tiết lộ, bản thân cô nàng cảm thấy rất vui khi có duyên gặp gỡ và lấy được một người chồng tâm lý đáng yêu, hiền lành như Văn Đức. Cô chấp nhận mọi điều tiếng để được sánh bước bên người mình yêu thương.

Tổ ấm hạnh phúc của Phan Văn Đức với vợ đẹp, con "đủ nếp đủ tẻ", nhà khang trang và xe "xịn".

Mặc dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc con cái nhưng Nhật Linh vẫn giữ được vẻ ngoài quyến rũ. Cô thường diện trang phục theo phong cách năng động, khoe đôi chân dài thẳng tắp. Nước da trắng hồng cũng giúp bà xã Văn Đức trông trẻ trung hơn tuổi.

Vợ Phan Văn Đức không đi theo con đường nghệ thuật, Nhật Linh chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh và may mắn có được thành công nhất định. Người đẹp gốc Nghệ An cùng chồng tập trung đầu tư, quản lý một khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An.

Từ khi lấy chồng và sinh con, cuộc sống của Nhật Linh có nhiều thay đổi. Cô được Phan Văn Đức yêu thương, cưng chiều. Chàng cầu thủ sẵn sàng tặng vợ những món quà có giá trị cao. Trải qua 3 năm sống chung, cặp đôi vẫn ngọt ngào, hạnh phúc như thời mới yêu.

Trên trang cá nhân nàng WAG Võ Nhật Linh thường xuyên đăng ảnh về cuộc sống thường ngày. Không hổ danh là hotgirl xứ Nghệ, mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến mọi người phải hâm mộ khi vẫn sở hữu vóc dáng và gương mặt vẫn xinh đẹp như hồi con gái. Thậm chí vợ của tiền vệ sinh năm 1996 còn có nét đằm thắm, dịu dàng hơn sau khi làm mẹ của 2 bé.

Thời gian gần đây, cặp đôi thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn, và dành cho nhau lời yêu thương ngọt ngào trên mạng xã hội.