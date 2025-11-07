Tiến sĩ Mỹ chỉ ra 5 thói quen khiến da mất độ ẩm, lão hóa sớm

Rửa mặt quá nhiều hoặc dùng sản phẩm làm sạch mạnh

Tiến sĩ da liễu người Mỹ Rachel Nazarian cho biết, rửa mặt quá thường xuyên hoặc sử dụng sữa rửa mặt chứa chất tẩy mạnh có thể phá vỡ hàng rào lipid bảo vệ da. Khi lớp màng này bị tổn thương, da mất khả năng giữ nước tự nhiên, trở nên khô, bong tróc và dễ viêm nhiễm. Chuyên gia khuyến cáo chỉ nên rửa mặt hai lần mỗi ngày, chọn sản phẩm dịu nhẹ có độ pH cân bằng, không chứa sulfate hay cồn khô.

Tắm nước nóng quá lâu

Tắm nước nóng quá lâu khiến da mất độ ẩm, trở nên khô ráp, đẩy nhanh tốc độ lão hóa.

Tắm nước nóng giúp thư giãn cơ thể nhưng lại khiến da bị mất nước nghiêm trọng. Nước nóng làm giãn nở lỗ chân lông và cuốn trôi lớp dầu tự nhiên giúp giữ ẩm cho da. Các bác sĩ khuyên nên tắm bằng nước ấm, thời gian không quá 10-15 phút, đồng thời bôi kem dưỡng ẩm ngay sau khi lau khô để khóa ẩm cho da.

Không bôi kem dưỡng ẩm sau khi rửa mặt

Sau khi rửa mặt, làn da chỉ mất vài phút để bắt đầu bay hơi lượng ẩm tự nhiên. Nếu không được cấp ẩm kịp thời, da sẽ nhanh chóng khô căng và dễ hình thành nếp nhăn. Theo chuyên gia, thời điểm vàng để bôi kem dưỡng ẩm là trong vòng một phút sau khi rửa mặt, khi da còn hơi ẩm. Việc chọn sản phẩm chứa hyaluronic acid hoặc ceramide sẽ giúp duy trì hàng rào ẩm tối ưu.

Dùng máy sưởi quá lâu trong phòng kín

Vào mùa đông, nhiều người có thói quen bật máy sưởi suốt đêm để giữ ấm. Tuy nhiên, không khí nóng khô từ máy sưởi lại khiến độ ẩm trong phòng giảm mạnh, làm da bị mất nước, khô căng và dễ bong tróc. Tiến sĩ Rachel Nazarian cho biết, việc ở trong môi trường khô kéo dài còn khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu, làm da nhạy cảm và dễ kích ứng hơn. Để khắc phục, nên duy trì nhiệt độ phòng ở mức vừa phải (khoảng 22-24°C), sử dụng máy tạo ẩm hoặc đặt một bát nước nhỏ gần máy sưởi, đồng thời tăng cường dưỡng ẩm sâu bằng sản phẩm chứa glycerin hoặc shea butter trước khi đi ngủ để làm chậm tốc độ lão hóa.

Không dùng kem chống nắng hàng ngày

Tia UV không chỉ gây sạm nám mà còn làm suy yếu hàng rào ẩm, phá hủy collagen và elastin khiến da khô, nhăn nheo và mất độ đàn hồi. Ngay cả trong những ngày râm mát hoặc khi làm việc trong nhà gần cửa sổ, tia UVA vẫn có thể xuyên qua và gây hại da. Chuyên gia khuyến cáo nên dùng kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF từ 30 trở lên mỗi ngày, kể cả vào mùa đông.

Tiến sĩ Rachel Nazarian.

Tiến sĩ Rachel Nazarian là bác sĩ da liễu tại Mount Sinai Hospital, New York (Mỹ), thành viên Hiệp hội Da liễu Mỹ (AAD). Bà tốt nghiệp Đại học Tulane năm 2009 và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc, phục hồi da tổn thương và chống lão hóa. Tiến sĩ Nazarian thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí y khoa và truyền thông lớn như Healthline, Allure và The New York Times, nơi bà chia sẻ các hướng dẫn khoa học giúp duy trì làn da khỏe mạnh, trẻ lâu.