5 việc làm hàng ngày khi rửa mặt khiến da nhanh già

1. Rửa mặt bằng nước nóng

Nhiệt độ cao có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên da, dẫn đến khô da, kích ứng và làm suy yếu hàng rào bảo vệ da tự nhiên, góp phần đẩy nhanh tốc độ lão hóa da. Sử dụng nước quá nóng cũng có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng da đang gặp phải như khô và đỏ, thậm chí dẫn đến tăng sản xuất dầu khi da cố gắng bù lại độ ẩm đã mất.

Nhiệt độ nước rửa mặt lý tưởng là khoảng 30 - 38°C, gần với nhiệt độ cơ thể hoặc nhiệt độ phòng.

2. Rửa mặt nhiều lần trong ngày

Làm sạch là bước quan trọng không thể bỏ qua giúp da có đủ điều kiện cần thiết để tái tạo, tuy nhiên, làm sạch quá mức gây tổn thương hàng rào bảo vệ, khiến da trở nên nhạy cảm, dễ kích ứng.

Các chuyên gia không đưa ra tần suất rửa mặt cụ thể trong ngày bởi còn phụ thuộc vào đặc tính da, đặc điểm lối sinh hoạt. Nhưng nhìn chung, chỉ nên rửa mặt hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối. Vào những thời điểm khác trong ngày, nếu cần phải làm sạch da mặt, bạn có thể sử dụng khăn lau nhẹ nhàng hoặc dùng nước, bông thấm toner, lotion để làm sạch thay vì cho da phải tiếp xúc nhiều với hóa chất tẩy rửa. Ngay cả khi có làn da dầu, bạn cũng không nên lạm dụng sữa rửa mặt mà có thể rửa bằng nước sạch giữa các lần.

3. Chà xát mạnh

Nhiều người thường có thói quen chà xát da mạnh khi rửa mặt, cho rằng làm vậy da sạch bụi bẩn, mồ hôi. Tuy nhiên, thói quen này ngày càng khiến da thêm tổn thương, mất độ đàn hồi, dễ hình thành nếp nhăn. Cách rửa mặt đúng là tạo bọt trong lòng bàn tay đã rửa sạch, sau đó nhẹ nhàng áp lên mặt và dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng massage. Khi làm sạch phần bọt rửa mặt đọng trên da cũng cần hết sức nhẹ nhàng, tránh không ma sát mạnh.

Thói quen sử dụng khăn mặt cũng không được các chuyên gia khuyến khích. Vì khăn mặt, nhất là loại có sợi vải thô, cứng dễ tạo ra ma sát lớn khi tiếp xúc với da. Bên cạnh đó, yếu tố vệ sinh của loại khăn này cũng không được các chuyên gia đánh giá cao, nhất là khi bạn thường xuyên treo chúng trong môi trường có độ ẩm cao như nhà tắm, nhà vệ sinh. Nên cân nhắc thay thế bằng khăn mặt dùng một lần có bề mặt mềm mại hoặc các loại bông tẩy trang có chất lượng tốt.

4. Để sữa rửa mặt trên da quá lâu

Khi sử dụng nước tẩy trang, sữa rửa mặt, không nên để chúng tiếp xúc trên da quá lâu, dễ mài mòn hàng rào bảo vệ da tự nhiên, mất cân bằng pH. Tốt nhất không để những sản phẩm này ở trên da quá một phút.

Thời gian lý tưởng để rửa mặt với sữa rửa mặt là từ 30 giây đến một phút để làm sạch da mặt, lỗ chân lông và loại bỏ bụi bẩn, dầu nhờn, lớp trang điểm mà không gây kích ứng hay làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da.

5. Rửa mặt dưới vòi hoa sen

Rửa mặt dưới vòi sen trong lúc tắm có thể gây tổn thương da mặt do lúc này áp lực nước từ vòi hoa sen lên da tương tự một vòi xịt công suất lớn, có thể khiến da chảy xệ, chùng nhão, dẫn đến lão hóa sớm. Trong trường hợp da mặt đang có mụn viêm, mụn mủ, áp suất từ vòi sen có thể khiến tình trạng tổn thương da nghiêm trọng hơn.

Lời khuyên là không nên rửa mặt trực tiếp dưới tia nước từ vòi hoa sen. Tốt nhất nên hứng nước vào tay hoặc dùng khăn sạch, có chất lượng tốt để làm sạch da mặt.