Thực đơn giảm 2 kg trong 3 ngày của y tá Nhật Bản

Y tá người Nhật Bản Ayaka từng giảm cân từ 53 kg xuống 45 kg và thay đổi tỷ lệ mỡ cơ thể từ 28% xuống 15%. Sau hành trình cải thiện vóc dáng, Ayaka cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức xoay quanh chủ đề này trên Youtube và Instagram.

Gần đây, cô tiết lộ đã tăng 2 kg vì ăn uống thả ga nhân một chuyến du lịch ngắn ngày. Trở về nhà, Ayaka quyết định lấy lại mức cân 45 kg. Cô điều chỉnh liều lượng các bữa ăn trong ngày, kết hợp tập thể dục một tiếng và đảm bảo nạp vào cơ thể 1,5 - 2 lít nước. Sau 3 ngày, trọng lượng cơ thể Ayaka về lại mức cân 45 kg. Thực đơn các bữa của Ayaka trong 3 ngày như sau.

Ngày 1:

Bữa sáng: Một tách cà phê

Bữa trưa: Một quả chuối

Bữa tối: Lẩu hoặc canh gồm thịt cừu thái lát và các loại rau củ

Ngày 2:

Bữa sáng: Một quả bưởi

Bữa trưa: Một quả chuối

Bữa ăn nhẹ: Chocolate 72%

Bữa tối: Ức gà, cà chua, trứng luộc lòng đào, natto và đậu phụ

Thực đơn trong 3 ngày của Ayaka hạn chế tối đa tinh bột, chủ yếu là rau củ quả và protein đến từ các loại thịt nạc, trứng.

Ngày 3:

Bữa sáng: Một bát sữa chua, hai quả kiwi

Bữa ăn nhẹ: Một nắm hạt dẻ

Bữa trưa: Hai viên cơm nắm, súp cà chua và rau củ

Bữa tối: Canh thịt gà, xương bò, salad rau củ

Chuyên gia dinh dưỡng người Australia Chen Manting phân tích thực đơn mỗi ngày của Ayaka chỉ khoảng 800 calo nên giúp cô đạt được hiệu quả giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh rằng sự hao hụt cân nặng này chủ yếu đến từ việc làm sạch ruột, đào thải cặn bã tích tụ sau nhiều ngày ăn uống "xả láng" chứ không đến từ việc đốt cháy mỡ thừa.

Chuyên gia cho biết kiểu thực đơn này chỉ nên áp dụng ngắn ngày với mục đích cân bằng sau những ngày ăn uống nhiều, không nên duy trì lâu dài vì dễ dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, trì trệ trao đổi chất. Theo cô, để giảm cân và giữ gìn vóc dáng bền vững, điều cần thiết là duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đảm bảo mỗi bữa ăn đều có đủ protein, carbohydrate và chất xơ.