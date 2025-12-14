Mẹ Hồ Ngọc Hà thuần thục tư thế yoga 'khó nhằn' ở tuổi U70

"Chỉ với 1-2 tiếng tập luyện mỗi ngày, yoga đã giúp mình làm chủ và điều khiển được sự dẻo dai của cơ thể, nâng cao trí tuệ, sức khỏe và tìm được chân giá trị hạnh phúc", bà Ngọc Hương cho biết kèm loạt ảnh tập những tư thế yoga khó, như Vrischikasana.

Mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà chinh phục nhiều động tác yoga khó.

Vrischikasana (Bọ Cạp) là một tư thế nâng cao, đảo ngược, kết hợp uốn lưng, mô phỏng hình dáng bọ cạp cong đuôi. Tư thế này đòi hỏi sức mạnh, sự dẻo dai của vai, lưng và cơ bụng, giúp tăng cường sự linh hoạt, cân bằng và kích thích các tuyến nội tiết. Vrischikasana cũng giúp kéo giãn cột sống, vai và cơ gấp hông sâu, cải thiện tính linh hoạt ở những vùng này. Thực hành thường xuyên có thể giúp tăng phạm vi chuyển động.

Bên cạnh đó, Vrischikasana không chỉ là thử thách về thể chất, độ dẻo dai của cơ thể mà còn đòi hỏi sự tập trung cao độ cùng khả năng kiểm soát hơi thở.

Tuy nhiên, đây không phải bài tập phù hợp cho người mới tập hay tự tập luyện một mình. Cần có sự hướng dẫn của giáo viên chuyên nghiệp và thường được thực hiện sau khi đã làm chủ các tư thế nền tảng như trồng cây chuối trên cẳng tay, kiểm soát tốt cơ thể.

Bà Ngọc Hương thực hiện động tác Vrischikasana trên ghế.

Ở tuổi 68, bà Ngọc Hương được nhiều người khen trẻ đẹp, năng động. Mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho biết bản thân duy trì sức khỏe, sắc vóc nhờ lối sống lành mạnh, chăm tập thể dục, yoga, ăn uống khoa học và luôn gần gũi thiên nhiên để giữ tâm trí cân bằng, bình yên.

Năm 2024, bà Ngọc Hương từng về nhất ở nội dung Yoga Asana chuẩn kỹ thuật dành cho nữ và đạt huy chương bạc nội dung Yoga Nghệ thuật tại Giải vô địch Các CLB Yoga Quốc gia lần thứ 3, do Liên đoàn Yoga Việt Nam tổ chức tại tỉnh Bình Dương.