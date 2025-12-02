Thực đơn giúp cô gái Hàn giảm 32 kg, là phẳng bụng mỡ

Eo Heung là Youtuber người Hàn Quốc, được nhiều người biết đến với hành trình giảm cân từ 86 kg xuống còn 54 kg. Nói không với các cách giảm cân cấp tốc, kiêng khem hà khắc, Heung duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, đủ dinh dưỡng và mỗi bữa chỉ ăn đủ no.

Cô không cắt bỏ hoàn toàn tinh bột nhưng hạn chế về lượng hoặc ưu tiên các loại carb giàu chất xơ, ít calo hơn từ gạo lứt, khoai lang, bí đỏ, mì konjac...

Gạo trắng thường trải qua quá trình tinh chế nên hao hụt nhiều dinh dưỡng, ít chất xơ, có chỉ số đường huyết cao. Do đó, tinh bột giàu chất xơ như khoai lang, bí đỏ, gạo lứt... thường được khuyến khích thêm vào chế độ ăn giảm cân nhờ giúp no lâu, tốt cho tiêu hóa, kiểm soát đường huyết.

Ngoài tinh bột tốt, mọi bữa ăn của nữ Youtuber người Hàn luôn đảm bảo giàu protein - thành phần dinh dưỡng quan trọng để duy trì và phát triển cơ bắp, giữ vóc dáng săn chắc.

Protein trong chế độ ăn của cô chủ yếu đến từ ức gà, cá hồi, các loại thịt nạc...

Protein được tiêu hóa chậm nên có thể làm tăng cảm giác no và giảm khẩu phần ăn trong các bữa tiếp theo. Chế độ ăn giàu protein động vật và thực vật cũng giúp thúc đẩy trao đổi chất, tăng hiệu quả đốt mỡ.

Heung đặc biệt thích cá hồi vì chúng chứa lượng protein cao mà không tạo cảm giác khô, ngán như khi ăn các loại thịt nạc. Loại thực phẩm này còn giàu axit béo omega-3, có thể chuyển hóa chất béo xấu trong cơ thể thành chất béo tốt, giúp đốt cháy calo và mỡ thừa hiệu quả hơn.

Một thành phần khác không thể thiếu trong mọi bữa ăn Youtuber người Hàn là chất xơ đến từ các loại rau. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, tránh tăng đột biến lượng đường sau bữa ăn và góp phần bảo toàn độ nhạy insulin. Bữa ăn của Heung cũng thường xuyên có một lượng nhỏ kim chi, giúp ích cho quá trình tiêu hóa.

Các món ăn vặt hoặc món tráng miệng của cô thường là thanh protein hoặc các loại hạt, yến mạch... ăn kèm sữa chua Hy Lạp. Điều này không chỉ giúp cô cảm thấy no bụng, giảm thèm ăn mà còn cung cấp nhiều chất xơ, có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, tốt cho tiêu hóa.

Trong thời gian siết cân, Heung cũng bắt đầu nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn mang theo đi làm. Việc này giúp cô kiểm soát liều lượng thực phẩm nạp vào cơ thể mỗi bữa, hạn chế sa đà vào các món ăn nhanh, ăn vặt kém lành mạnh.