Gây ấn tượng trong phim 'Quán Kỳ Nam', đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao?

Đỗ Thị Hải Yến mới đây đã vào vai Kỳ Nam trong "Quán Kỳ Nam" đóng cùng Liên Bỉnh Phát, kém cô 8 tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác như vậy nhưng nhờ nhan sắc "không tuổi" nên nhân vật Kỳ Nam không bị chênh lệch với vai Khang của Liên Bỉnh Phát. Xuyên suốt bộ phim, mối tình "tâm dưỡng" của họ đã tạo "phản ứng hóa học" mạnh giúp bộ đôi diễn viên ghi điểm trong mắt khán giả.

Thực tế, Đỗ Thị Hải Yến đã 43 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng ở đời thực cô vẫn giữ được vẻ đẹp "nàng thơ", đằm thắm, dịu dàng.

Khi được hỏi về bí quyết làm đẹp, Đỗ Thị Hải Yến cho biết, cô cũng chỉ làm những việc thông thường như dưỡng da, đắp mặt nạ, ăn uống khoa học.

Đúng như Đỗ Thị Hải Yến chia sẻ vốn có vóc dáng mảnh mai, lại dân múa nên hình thể của cô luôn cân đối, gọn gàng.

Khán giả chưa bao giờ thấy cô phải giảm cân vì vóc dáng của Đỗ Thị Hải Yến từ trước đến nay luôn mảnh mai như vậy.

Nhờ sở hữu cơ địa chuẩn đẹp nên Đỗ Thị Hải Yến luôn xuất hiện trước khán giả với hình ảnh hoàn hảo cùng khí chất sang trọng.

Ở tuổi 43, làn da của Đỗ Thị Hải Yến cũng được rất nhiều người hâm mộ.

Dường như thời gian đã bỏ qua Đỗ Thị Hải Yến để cô luôn duy trì được nhan sắc rực rỡ như hiện tại.

Mỗi lần xuất hiện Đỗ Thị Hải Yến lại nổi bật giữa đám đông bởi nét xinh đẹp "trời ban" của mình.