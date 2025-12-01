Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng Hải

Sau sinh con, Lan Khuê nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn - người đẹp được khen ngợi “không thua thời siêu mẫu đỉnh cao”.

Mẹ một con vẫn cực kỳ gợi cảm với bộ váy cắt xẻ, Lan Khuê khoe vai trần, thân hình nổi bật và phong thái tự tin “ăn đứt” nhiều mỹ nhân showbiz.

Lan Khuê toát lên vẻ sang trọng, hiện đại – minh chứng cho gu thời trang sành điệu và cuộc sống đủ đầy hậu hôn nhân.

Lan Khuê vẫn giữ được thần thái cuốn hút: Cao ráo, thần sắc tươi tắn, vẻ đẹp “chín muồi” của người phụ nữ từng trải.

Trở lại sàn catwalk sau sinh con, Lan Khuê bước đi kiêu sa, đọ sắc với dàn mẫu hàng đầu, khẳng định: Bà mẹ một con vẫn giữ phong độ không phai.

Không chỉ đẹp mãn nhãn, Lan Khuê còn toả sáng với phong cách cá nhân rõ rệt - mỗi lần xuất hiện đều chuẩn chỉnh từ trang phục đến thần thái.

Lan Khuê là minh chứng sống cho việc “mẹ một con vẫn sexy, phong độ và hạnh phúc”: Mỗi lần xuất hiện là mỗi lần khiến người đối diện khó rời mắt.

Bên cạnh đó, cô cũng có cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng chồng doanh nhân và quý tử đầu lòng. Quý tử đã lớn, hôn nhân viên mãn: Nụ cười tự tin của Lan Khuê toát lên hạnh phúc sau nhiều năm làm vợ, làm mẹ, đồng thời vẫn giữ được chính mình.

Giữa lịch trình bận rộn, Lan Khuê vẫn dành thời gian trọn vẹn cho tổ ấm - nơi có người chồng luôn đồng hành và cậu con trai là nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày.

Không chỉ là siêu mẫu trên sàn diễn, Lan Khuê còn là người phụ nữ của gia đình: Chọn bình yên, chọn yêu thương và vun vén những khoảnh khắc giản dị bên chồng con.