Sắc vóc quyến rũ của MC Huyền Trang - người sắp lên xe hoa với cầu thủ Đức Huy

Tối 27/11, cầu thủ Đức Huy đăng ảnh cầu hôn thành công bạn gái MC Huyền Trang (Mù Tạt) tại Seoul, Hàn Quốc. Cả hai nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp như Á hậu Huyền My, cầu thủ Duy Mạnh, MC Mạnh Khang…

MC Huyền Trang sinh năm 1993, hơn Đức Huy 2 tuổi. Tên tuổi của cô gắn liền với: Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Trời sinh một cặp. Năm nay, cô còn đảm nhiệm vị trí MC tại một điểm cầu của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia.

Bên cạnh công việc MC, Huyền Trang còn từng thử sức với vai trò diễn viên từ vai chính diện đến phản diện như: Biệt dược đen, Mê cung, 11 tháng 5 ngày, Mặt nạ hạnh phúc.

Diễn xuất của Huyền Trang được đánh giá là tương đối ổn với một diễn viên tay ngang. Trong nhiều năm qua, cô đảm nhiệm song song hai công việc, bao gồm dẫn chương trình và diễn xuất.

Thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Huyền Trang không ngại thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Cô ghi điểm với cả tạo hình trẻ trung, năng động và trang phục quyến rũ, đằm thắm.

Nữ MC chăm chỉ đổi mới hình ảnh của bản thân, trải nghiệm nhiều kiểu trang phục, makeup và mẫu tóc.

Huyền Trang cũng được đánh giá là một tín đồ hàng hiệu trong giới WAGs Việt. Mới đây, cô chia sẻ hình ảnh Đức Huy soạn đồ cho mình trong chuyến đi Hàn Quốc cầu hôn. Thông qua tấm hình, có thể thấy, Huyền Trang sở hữu trang phục, phụ kiện đến từ nhiều nhà mốt danh tiếng hàng đầu thế giới như Balenciaga, Fendi hay Louis Vuitton. Khi đi dạo phố, cà phê, du lịch, nữ MC luôn xuất hiện với nguyên cây đồ hiệu, cho thấy sở thích với thời trang.

Bên cạnh sở thích với váy áo hàng hiệu, nàng WAG này cũng không ngại chia sẻ hình ảnh diện bikini trong các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng bên bãi biển. Cô khéo léo khoe làn da trắng sáng và vóc dáng lý tưởng ở tuổi 32. Hình ảnh gợi cảm và quyến rũ của nữ MC thu hút lượng tương tác lớn.