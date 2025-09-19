Thứ tự ăn giúp giảm 20 kg, không cần kiêng tinh bột

Bác sĩ chuyên khoa giảm cân Xiao Jiejian đã chia sẻ trường hợp của một phụ nữ giảm thành công 20 kg, từ 86 kg xuống còn 62 kg mà không cần kiêng khem hà khắc, chỉ tập trung vào thứ tự ăn, kiểm soát liều lượng thực phẩm.

Bác sĩ Xiao cho biết ông đã khuyên bệnh nhân của mình áp dụng quy tắc ăn thịt cá trước, tinh bột ăn cuối bữa nhằm ổn định đường huyết, kiểm soát cơn thèm ăn, đốt cháy mỡ thừa và tăng cơ. "Phương pháp giảm cân dựa trên protein không phải là loại bỏ tinh bột, mà là tiêu thụ protein trước", bác sĩ nói. Người phụ nữ trong trường hợp bác sĩ nhắc tới vẫn ăn tinh bột nhưng nhờ đã nạp đủ protein từ đầu bữa, nên nhu cầu tiêu thụ giảm cũng như carbohydrate được hấp thụ chậm hơn, ít có khả năng chuyển hóa thành chất béo, dẫn đến giảm cân tự nhiên.

Bác sĩ Xiao khuyến khích ăn theo thứ tự: canh - rau - thịt - tinh bột để tránh dao động mạnh đường huyết, nhờ đó kiểm soát việc ăn uống hiệu quả, thúc đẩy đốt mỡ.

Nghiên cứu y học xác nhận rằng ăn thịt và rau trước, sau đó là carbohydrate, có thể làm giảm 40% lượng đường trong máu sau bữa ăn. Điều này không chỉ giúp ổn định tâm trạng mà còn giảm cảm giác thèm ăn và cơn thèm ăn vặt đêm khuya. Việc tiêu thụ thực phẩm giàu đạm từ đầu bữa giúp làm chậm sự gia tăng lượng đường trong máu, ngăn ngừa sự biến động mạnh của insulin, từ đó giảm tích tụ mỡ. Bác sĩ giải thích nhiều người bị buồn ngủ và thèm ăn sau bữa ăn, thường là do lượng đường trong máu tăng đột biến. Bằng cách điều chỉnh thứ tự ăn uống, trao đổi chất có thể được cải thiện đồng thời tránh dao động mạnh đường huyết.

Protein kích thích tiết GLP-1 (một chất giảm béo tự nhiên) trong ruột, kéo dài cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn vặt. Bên cạnh đó, protein có tác dụng sinh nhiệt cao: tiêu hóa 100 calo protein cần 20-30 calo, so với chỉ 2-3 calo từ chất béo. Điều này giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả trong khi ăn. Hơn nữa, protein giúp duy trì khối lượng cơ và ngăn ngừa sự sụt giảm trao đổi chất cơ bản. Đây là lý do tại sao các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng protein rất cần thiết cho việc giảm cân.

Protien giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn đồng thời là nguyên liệu chính để xây dựng cơ bắp, hỗ trợ quá trình đốt mỡ hiệu quả.

Nếu muốn giảm cân mà không tăng cân trở lại, bác sĩ nói điều quan trọng không phải là ăn ít hơn mà là ăn đúng cách. Xiao Jiejian khuyến nghị ít nhất 1 gram protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Để giảm mỡ mà không mất cơ, hãy đặt mục tiêu gấp 1,5 lần lượng đó. Nếu bạn là người tập luyện nặng, hãy tăng gấp đôi lượng protein và chia đều thành ba bữa để đảm bảo hấp thụ đều đặn.