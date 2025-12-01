Quỳnh Lương thấy đau vì bị chê '30 già như 45' sau sinh

Rạng sáng 1/12, Quỳnh Lương bày tỏ nỗi niềm trên trang cá nhân sau khi đọc bình luận: "Đẻ xong sút cân, mặt già như 45 tuổi". Diễn viên cho biết cô không hề giảm cân nhiều như khán giả nhận định, hiện ở mức 51 kg nhưng khung xương nhỏ nên mặt không bầu bĩnh, chỉ béo bụng và chân, tay.

Diễn viên Quỳnh Lương.

Theo diễn viên, thời chưa mang bầu, cô khá gầy khi chỉ nặng 46 kg với chiều cao 1,67 m còn hiện tại là mức vừa đẹp. Cô tự tin với diện mạo của bản thân ở tuổi 30 sau khi sinh em bé thứ hai vì "mặt không nếp nhăn hay cái mụn nào". Tuy nhiên, nhận xét của khán giả vẫn khiến cô chạnh lòng.

Ở phần bình luận, một số người nhận định những ý kiến tiêu cực về nhan sắc của Quỳnh Lương có thể xuất phát từ việc diễn viên thường xuyên livestream và đăng ảnh mặt mộc, ăn mặc tuềnh toàng, khác hẳn với diện mạo chỉn chu khi đi sự kiện hay trong các bộ ảnh thời trang trước đây. Một số khác động viên cô không nên để ý nhận xét của người khác vì đây là tình trạng chung của phụ nữ sau sinh.

Quỳnh Lương thường xuyên đăng ảnh để mặt mộc, diện đồ mặc nhà sau khi sinh em bé thứ hai.

Hồi tháng 9, Quỳnh Lương cho biết cô giảm 10 kg trong vòng một tháng để về mức 53 kg nhờ chế độ ăn uống nghiêm ngặt trong thời gian ở cữ. Cô ăn cơm gạo lứt thay vì cơm trắng, cùng đồ ăn không gia vị, đa phần là các món luộc và nhiều rau. Với các bữa phụ, cô chủ yếu bổ sung bằng sữa tươi ít đường.

Quỳnh Lương khoe vóc dáng khi nặng 53 kg sau một tháng sinh em bé.

Hôm mùng Một tết Ất Tỵ, Quỳnh Lương thông báo có thai cùng bạn trai Tiến Phát, kém cô hai tuổi, làm kinh doanh. Cả hai quen nhau giữa năm 2023 sau khi cùng tham gia chương trình hẹn hò Người ấy là ai.Cặp uyên ương tổ chức đám cưới hôm 21/3 tại nhà gái ở xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Sau sinh con, cả hai dự định tổ chức tiệc mừng ở TP HCM và đám cưới tại quê nhà chú rể ở Trà Vinh.

Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Cô hoạt động ở vai trò mẫu ảnh trước khi lấn sân sang diễn xuất, ban đầu đóng các MV như Tự tâm, Màu nước mắt, Nếu ngày ấy. Năm 2022 đến nay, cô ghi dấu ấn qua các phim Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng làm mẹ cáu, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Mặt trời mùa đông. Về đời tư, cô trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có con trai riêng trước khi đến với Tiến Phát.