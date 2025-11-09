'Thủ phạm' gây rụng tóc bạn không ngờ tới

Có nhiều yếu tố dẫn đến tình trạng rụng tóc như tuổi tác, chế độ ăn uống, gen di truyền, sức khỏe. Bên cạnh đó, thói quen chăm sóc cũng đóng vai trò quan trọng. Tiến sĩ, chuyên gia y tế về tóc Emrah Cinik nói rằng có một nguyên nhân phổ biến dẫn đến rụng tóc mà nhiều người thường không để ý, đó là lược chải tóc.

Lược chải tóc có thể trở thành ổ vi khuẩn, bã nhờn nếu không được vệ sinh thường xuyên.

Chuyên gia về tóc cảnh báo việc không vệ sinh đúng cách vật dụng thiết yếu hàng ngày này có thể gây ra những tổn thương đáng kể cho cả da đầu và tóc. "Hầu hết mọi người đều rất chú trọng việc gội đầu nhưng lại hoàn toàn quên mất việc chải tóc. Tuy nhiên, thói quen nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho sức khỏe da đầu và thậm chí là mật độ tóc theo thời gian", ông Cinik nói.

Chuyên gia người Thổ Nhĩ Kỳ giải thích rằng khi lược chải tóc chứa đầy bụi bẩn, vi khuẩn chúng cũng sẽ lan sang mái tóc của bạn trong lúc sử dụng, từ đó có thể gây tắc nghẽn nang tóc, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển. "Về cơ bản, nó giống như việc dùng miếng bọt biển bẩn chà lên da đầu mỗi sáng. Chất bẩn tích tụ có thể làm tắc nghẽn nang tóc, ngăn chặn dòng dầu tự nhiên và phát tán vi khuẩn gây kích ứng da đầu. Hậu quả là gây viêm, ngứa, gàu và trong một số trường hợp là rụng tóc", ông Cinik phân tích.

Chuyên gia về sức khỏe da đầu, mái tóc khuyến khích nên vệ sinh lược hàng tuần.

Theo Tiến sĩ Cinik, những người có da đầu nhờn, tóc mỏng hoặc tóc xoăn sẽ dễ bị tổn thương vì lược của họ có xu hướng tích tụ nhiều bã nhờn, bụi bẩn hơn. Ông khuyến khích nên vệ sinh lược tối thiểu một lần/ tuần hoặc tăng tần suất tùy theo tình trạng cụ thể. "Nếu bạn thường xuyên sử dụng dầu gội khô, chất bảo vệ tóc khỏi nhiệt hoặc keo xịt tóc, việc vệ sinh hàng tuần là điều không thể bỏ qua", chuyên gia nói.