Rụng tóc - cơn khủng hoảng thầm lặng ở phụ nữ trẻ

"Tôi đã giảm gần 10 kg trong một tháng để đi lễ hội Waterbomb, rồi sau đó tóc bắt đầu rụng từng nắm", Jeon, 29 tuổi ở Seoul, nói.

Nữ nhân viên văn phòng gặp phải tình trạng rụng tóc nghiêm trọng sau khi thực hiện chế độ giảm cân khắc nghiệt. Cô siết chặt khẩu phần ăn và dần nhận thấy tóc rụng nhiều hơn mỗi khi gội hoặc chải đầu. Ban đầu, Jeon nghĩ đó chỉ là hiện tượng tạm thời, nhưng khi tóc ngày càng thưa rõ rệt, cô đã tìm đến phòng khám chuyên điều trị rụng tóc. "Tôi không hề biết phụ nữ cũng có thể rụng tóc nặng như vậy. Tôi rất sốc", Jeon nói.

Rụng tóc thường được cho là do yếu tố di truyền, nhưng trên thực tế, nó có thể xảy ra ở mọi độ tuổi và giới tính. Trường hợp của Jeon cho thấy việc ăn kiêng khắc nghiệt và thiếu dinh dưỡng đang trở thành nguyên nhân ngày càng phổ biến.

Ngày càng nhiều cô gái ở Hàn Quốc bị rụng tóc bất thường. Ảnh minh họa: UCLA Health

Mất cân bằng dinh dưỡng vì chế độ ăn có đạm nhưng quá ít calo

Nhiều người cho rằng chỉ cần nạp đủ protein - thành phần chính cấu tạo nên tóc - là có thể ngăn rụng tóc. Jeon cũng từng tin như thế. "Tôi gần như cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, nhưng vẫn ăn ức gà và uống sữa protein", cô nói.

Tuy nhiên, việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột có thể khiến cơ thể dùng protein làm nguồn năng lượng chính, dẫn đến suy yếu cơ bắp, khiến tóc trở nên giòn, dễ gãy rụng. Ngay cả khi bổ sung đủ đạm, sự thiếu hụt dinh dưỡng cân bằng cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của tóc.

Nghệ sĩ hài Lee Se-young từng chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân rằng nỗi ám ảnh giảm cân đã khiến cô căng thẳng và gặp nhiều tác dụng phụ. "Tôi từng áp dụng chế độ ăn không tinh bột, nhiều đạm và bị rụng tóc. Tôi cũng bị mất kinh suốt 6 tháng", cô nói.

Các chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt sắt, kẽm, vitamin B, vitamin D, axit folic và biotin - những dưỡng chất thiết yếu cho quá trình mọc tóc khỏe mạnh.

Sức khỏe tinh thần cũng là một yếu tố quan trọng

Ăn kiêng quá mức cũng có thể dẫn đến trầm cảm và căng thẳng - những yếu tố được biết là góp phần gây rụng tóc. Một nghiên cứu của Đại học Toronto, công bố trên tạp chí BMJ Nutrition, Prevention & Health, cho thấy các chế độ ăn kiêng hạn chế tinh bột và chất béo có liên quan đến tỷ lệ trầm cảm cao hơn.

Bác sĩ Park Yong-woo, chuyên khoa y học gia đình, chia sẻ trên kênh YouTube Switch On rằng tình trạng rụng tóc ở phụ nữ trẻ đang gia tăng. "Căng thẳng kéo dài và thiếu dinh dưỡng là hai nguyên nhân chính", ông giải thích. "Khi cơ thể thiếu dưỡng chất, lượng tóc rụng sẽ nhiều hơn số tóc mọc mới, khiến mái tóc dần mỏng đi".

Rụng tóc trên 100 sợi mỗi ngày? Đã đến lúc cần lo lắng

Tóc phát triển theo chu kỳ tự nhiên gồm giai đoạn mọc, thoái hóa và nghỉ ngơi. Theo Trung tâm Tóc, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bundang, mỗi người thường rụng từ 50 đến 70 sợi tóc mỗi ngày - con số bình thường do các nang tóc phát triển lệch nhịp.

Tuy nhiên, nếu rụng hơn 100 sợi tóc mỗi ngày một cách liên tục, đặc biệt khi sợi tóc ngày càng mảnh và yếu, đó có thể là dấu hiệu rụng tóc bất thường. Khi tóc trở nên khô, dễ gãy hoặc mỏng thấy rõ trong quá trình ăn kiêng, đây là tín hiệu cảnh báo cần dừng lại và ưu tiên bổ sung dinh dưỡng hợp lý.

Rụng tóc do thiếu chất thường bắt đầu từ vùng đỉnh đầu, với các sợi tóc thưa dần và yếu đi trông thấy.

Ăn uống đúng cách để ngăn rụng tóc

Để bảo vệ mái tóc, điều quan trọng là duy trì chế độ ăn cân bằng giữa tinh bột, protein và chất béo - những nguồn năng lượng thiết yếu cho cơ thể - kết hợp với nhiều rau xanh. Một số loại thực phẩm còn đặc biệt có lợi cho sức khỏe của tóc và da đầu.

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu hay cá cam chứa nhiều protein, omega-3 và vitamin nhóm B, giúp ngăn ngừa tình trạng khô da đầu và hỗ trợ tóc phát triển khỏe mạnh.

Trứng được xem là nguồn protein chất lượng cao, cung cấp các axit amin thiết yếu như methionine và cystine, cùng với vitamin A, D, nhóm B, biotin và khoáng chất. Tất cả đều góp phần tăng độ đàn hồi và sức khỏe tổng thể cho mái tóc.

Quả óc chó giàu omega-3, protein, chất xơ, vitamin E và kẽm. Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc cho biết axit alpha-linolenic trong quả óc chó giúp giảm cholesterol xấu và duy trì mạch máu khỏe mạnh - yếu tố quan trọng đối với các nang tóc.

Cải bó xôi cung cấp sắt, kích thích hoạt động của nang tóc và thúc đẩy tóc mọc.

Các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành chứa isoflavonoid, giúp giảm sản sinh hormone dihydrotestosterone - yếu tố liên quan đến rụng tóc. Ngoài ra, chúng còn chứa polyphenol, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tóc khỏi tình trạng mỏng yếu.