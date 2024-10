Thói quen mỗi sáng giúp Choi Ji Woo giữ da đẹp, dáng thon ở tuổi 49

Xuất hiện trong đoạn video của Vogue Korea, Choi Ji Woo đã tiết lộ những thói quen buổi sáng của bản thân: "Ngay khi tôi mở mắt, tôi uống một viên uống chứa axit lactic cùng nước, sau đó tôi ăn một quả trứng luộc và nửa quả táo. Tôi thực sự thích uống cà phê Americano khi bụng đói nữa, cảm giác rất khác so với khi đã ăn no".

Diễn viên Choi Ji Woo

Trang Chosun không khuyến khích thói quen uống cà phê khi bụng đói giống Choi Ji Woo, song nhận định việc bổ sung lợi khuẩn, ăn trứng, ăn táo vào buổi sáng của nữ diễn viên đều rất tốt, đem lại lợi ích cho cả làn da lẫn vóc dáng.

Uống lợi khuẩn axit lactic

Ngoài viên uống chức năng giống của Choi Ji Woo, một số thực phẩm phổ biến chứa axit lactic như sữa chua, kefir,... cũng có thể tiêu thụ vào buổi sáng. Theo Chosun, ngay sau khi thức dậy, axit trong dạ dày đang ở mức thấp nhất nên việc sử dụng thức uống chứa vi khuẩn axit lactic vào thời điểm này giúp tăng tỷ lệ sống sót cho lợi khuẩn. Khi uống trước bữa sáng từ 30 phút đến một tiếng góp phần tăng tác dụng cho sức khỏe hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, thói quen này của Choi Ji Woo còn tăng khả năng đào thải cho cơ thể, thúc đẩy nhu động ruột.

Choi Ji Woo khoe cận cảnh làn da ít dấu hiệu tuổi tác.

Ăn trứng vào bữa sáng

Trứng có hàm lượng protein cao giúp ức chế cơn thèm ăn, tăng cảm giác no. Theo nhóm nghiên cứu tại Đại học Saint Louis ở Missouri, Mỹ, ăn trứng vào bữa sáng có thể khiến bạn cảm thấy no hơn so với việc ăn cùng một lượng bánh mì tròn. Ngoài ra, lòng trắng trứng rất giàu protein và hầu như không chứa chất béo nên có hiệu quả trong việc xây dựng cơ bắp. Hiệp hội Thể dục và Thể hình Quốc gia (NSCA) khuyến nghị lượng protein hàng ngày là 0,8 g cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Đối với phụ nữ trưởng thành, chỉ ăn hai quả trứng có thể cung cấp 20% lượng protein khuyến nghị hàng ngày.

Ăn táo

Thành phần quercetin trong táo giúp ngăn ngừa lão hóa da, chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch. Ăn táo cả vỏ còn giúp ngăn ngừa táo bón, nhờ hàm lượng pectin dồi dào. Pectin cũng góp phần tạo ra nhiều vi khuẩn axit lactic hơn trong ruột, thúc đẩy đào thải chất cặn bã, độc tố ra bên ngoài.

Táo cũng nổi tiếng với hàm lượng vitamin C cao. Một quả táo có thể cung cấp khoảng 14% nhu cầu tăng cường miễn dịch hàng ngày của bạn, cung cấp chất chống oxy hóa lý tưởng cho làn da khỏe mạnh, ngừa lão hóa sớm.

Gu thời trang trẻ trung giúp Choi Ji Woo từng được khen trông như sinh viên ở tuổi 49.

Choi Ji Woo là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, đóng nhiều phim như Nấc thang lên thiên đường, Bản tình ca mùa đông, Những ngày tươi đẹp, vai khách mời trong Hạ cánh nơi anh... Sau khi kết hôn năm 2018 và sinh con một năm sau đó, cô chủ yếu tham gia show truyền hình.

(Theo Chosun)

