Thói quen giúp người phụ nữ U60 có ngoại hình trẻ hơn chục tuổi

Ở tuổi ngũ tuần, Andi Lew thường được khen có vẻ ngoài trẻ trung, trông như phụ nữ tuổi 30 - 40. Gương mặt trẻ đẹp cùng làn da tươi tắn của Andi khiến cô bị nhiều người đồn đoán nhờ cậy botox hay các loại hình thẩm mỹ trẻ hóa đắt đỏ nhưng cô khẳng định chỉ dựa vào lối sống khoa học suốt nhiều năm qua.

'Những người già đi một cách duyên dáng là những người vận động và duy trì hoạt động não bộ thường xuyên. Khi não bắt đầu ngừng hoạt động do thiếu vận động, bạn sẽ bắt đầu già đi nhanh chóng', Andi nói.

Người phụ nữ Sydney cũng cho biết thuộc típ phụ nữ đam mê tập thể dục, luôn cố gắng dành ít nhất 5 buổi tập gym mỗi tuần và đi bộ mỗi sáng. "Bí quyết sống lâu chính là duy trì cơ bắp", cô nói.

Cùng với tập luyện, Andi theo đuổi chế độ ăn khoa học, ưu tiên thực phẩm chất lượng, giàu chất chống oxy hóa. Bữa sáng của cô thường có sữa chua ăn kèm các loại trái cây, hạt. Bữa trưa và tối luôn có nhiều rau cùng protein chất lượng cao.

Cô không tính toán calo hà khắc, mà tập trung lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng, hạn chế uống rượu, tránh đồ ăn vặt nhiều nhất có thể. "Thực phẩm chế biến đã hao hụt các vi chất dinh dưỡng mà chúng ta cần. Nó có chứa hóa chất và chất phụ gia gây nghiện nhưng không làm bạn no, vì vậy bạn vẫn cảm thấy đói ngay cả khi ăn nhiều", Andi cho hay.

Andi không sử dụng nước hoa, chất khử mùi, dầu gội khô hay các loại mỹ phẩm công nghiệp. Đổi lại, cô ưu tiên các dòng sản phẩm hữu cơ, chứa thành phần thiên nhiên, thân thiện với môi trường và lành tính cho làn da.