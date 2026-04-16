Áp lực làm đẹp và bị soi nhan sắc bủa vây các sao nam Hollywood

Trong nhiều năm, việc "mổ xẻ" dung nhan các nữ minh tinh để đoán xem họ đã chỉnh sửa gì gần như trở thành thói quen trên mạng xã hội. Nhưng thời gian gần đây, sự chú ý này đã lan sang cả nam giới. Các sao nam dần trở thành tâm điểm của những cuộc bàn luận không kém phần khắt khe.

Leonardo DiCaprio tại lễ trao giải Oscar 2026. Ảnh: The Academy

Trường hợp mới nhất là Leonardo DiCaprio. Tại lễ trao giải Oscar 2026, tài tử 51 tuổi gây chú ý không phải bởi vai diễn được đề cử, mà vì gương mặt thon gọn, thanh thoát hơn thường thấy. Chỉ trong thời gian ngắn, mạng xã hội tràn ngập suy đoán: từ việc anh dùng công cụ massage Gua Sha, thay đổi lối sống lành mạnh, cho đến nghi vấn can thiệp thẩm mỹ. Ngay cả bộ ria mép mới cũng được cho là góp phần tạo nên màn "lột xác".

Trái ngược với phản ứng tích cực dành cho DiCaprio, diện mạo của Jim Carrey tại lễ trao giải César ở Pháp hồi tháng 2 lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nam diễn viên 64 tuổi - vốn nổi tiếng với biểu cảm linh hoạt - khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với gương mặt căng cứng, ít cử động. Không ít ý kiến cho rằng danh hài 64 tuổi đã lạm dụng thẩm mỹ. Thậm chí, một số người nghi ngờ Jim Carrey đã nhờ người đóng thế đến nhận giải thưởng giúp mình. Sự việc càng gây chú ý khi nghệ sĩ hóa trang Alexis Stone đăng ảnh với chú thích ám chỉ mình "hóa thân" thành Carrey tại Paris.

Jim Carrey tại giải César 2026. Ảnh: Corbis

Không chỉ riêng hai trường hợp này, nhiều sao nam khác cũng liên tục vướng nghi vấn can thiệp ngoại hình để trẻ hóa. Hồi tháng 1, tài tử Bradley Cooper từng phải lên tiếng phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ trên podcast SmartLess sau khi bị người qua đường hỏi về phương pháp làm đẹp đã thực hiện. Ryan Gosling trở thành tâm điểm của một trò lừa Photoshop liên quan đến việc "tiêm má", không lâu sau khi bị chê "quá già" cho vai Ken trong Barbie. Barry Keoghan cũng bị nghi tiêm chất làm đầy khi xuất hiện với đôi môi và má có vẻ căng mọng hơn. Trên đài SiriusXM tháng trước, Keoghan cho biết việc bị soi mói ngoại hình trên mạng khiến anh thu mình, thậm chí không muốn ra ngoài.

Barry Keoghan (trái) và Bradley Cooper. Ảnh: Wire

Trong khi đó, một số ngôi sao nam lại công khai việc sử dụng các phương pháp làm đẹp. Thuật ngữ "Brotox" - cách gọi Botox dành cho nam giới - ngày càng phổ biến. Joe Jonas từng trở thành gương mặt đại diện cho Xeomin - một phương pháp tiêm thẩm mỹ thay thế Botox. Simon Cowell hay Gordon Ramsay cũng thảo luận về việc từng sử dụng Botox trong quá khứ.

Xu hướng này không chỉ diễn ra trong giới giải trí. Theo số liệu tại Anh và Mỹ, ngày càng nhiều nam giới tìm đến các phương pháp trẻ hóa, từ tiêm thẩm mỹ đến căng da mặt.

Chuyên gia Chris Haywood tại Đại học Newcastle nhận định: "Trước đây, giá trị của đàn ông thường được nhìn nhận qua công việc và thành tựu họ đạt được. Nhưng hiện nay, cách họ chăm sóc và đầu tư cho ngoại hình cũng trở thành một tiêu chí quan trọng".

Sự thay đổi này phần nào đến từ ảnh hưởng của mạng xã hội, các nền tảng họp trực tuyến và những chương trình thực tế như Love Island - nơi hình ảnh "hoàn hảo" được xem như chuẩn mực. Bên cạnh đó, cộng đồng "looksmaxxing" trên mạng cũng thúc đẩy nam giới cải thiện ngoại hình bằng nhiều cách, từ luyện cơ mặt đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy vậy, xu hướng này vẫn tồn tại một nghịch lý. Trong khi ngoại hình ngày càng được coi trọng, quan niệm truyền thống vẫn cho rằng đàn ông không nên quá chú ý đến vẻ ngoài. Điều này khiến nhiều người rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan", vừa chịu áp lực cải thiện diện mạo, vừa e ngại bị đánh giá.

Trước đây, các nam diễn viên như George Clooney hay Harrison Ford thường được ca ngợi khi già đi. George Clooney được gọi là "quý ông tóc bạc quyến rũ của Hollywood" còn Harrison Ford được mô tả có vẻ ngoài "chững chạc, phong độ" theo tuổi tác. Nhưng hiện tại, họ cũng như nhiều ngôi sao nam khác bắt đầu bị đánh giá khắt khe hơn, tương tự những gì các nữ nghệ sĩ đã trải qua từ lâu.

Tài tử George Clooney. Ảnh: Variety

Theo các chuyên gia, đây không hẳn là tín hiệu tích cực. Việc đề cao sự trẻ trung có thể khiến xã hội đồng nhất ngoại hình với giá trị con người. "Mạng xã hội chia sẻ đầy những gương mặt đã qua chỉnh sửa và chọn lọc kỹ lưỡng, khiến việc lão hóa bị nhìn nhận như một thất bại thay vì một quá trình tự nhiên", Lauren Steckles-Young, giảng viên nghiên cứu xã hội tại Đại học Sunderland (Anh), nhận định. "Điều đó tạo ra áp lực cho cả người trẻ lẫn người lớn tuổi: người trẻ sợ già, còn người già lại cảm thấy bị áp lực phải xóa đi dấu vết thời gian trên gương mặt của chính mình".