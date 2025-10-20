Justin Trudeau bị cho là đang 'khủng hoảng tuổi trung niên' khi hẹn hò Katy Perry

Justin Trudeau và Katy Perry tình tứ trên du thuyền. Ảnh: SWNS

Theo Page Six, hình ảnh Justin Trudeau cởi trần ôm ấp Katy Perry trên du thuyền ngoài khơi Santa Barbara đang là chủ đề bàn tán trên khắp thế giới. Một người bạn của cựu thủ tướng ở Canada nhận xét: "Hẹn hò Katy có thể là cách Justin bước qua giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên". Đồng thời, người này cho rằng đây là thời gian nhẹ nhõm của ông sau những năm tháng gò bó trong vai trò lãnh đạo. "Chuyện tình này có thể bắt đầu chỉ là thoáng qua, nhưng biết đâu lại tốt cho cả hai", nguồn tin nói, nhấn mạnh cả Perry và Trudeau đều đang cần nguồn năng lượng mới.

Trudeau thôi chức Thủ tướng Canada hồi tháng 1/2024 sau 10 năm cầm quyền. Cuộc hôn nhân 18 năm giữa ông và bà Sophie tan vỡ hồi tháng 8/2023, dù ông từng muốn giữ gìn mái ấm cho đến khi rời nhiệm sở. Nguồn tin nói thêm: "Giờ ông ấy được tự do - không còn ràng buộc bởi công việc hay hôn nhân".

Justin và Sophie Trudeau dự lễ đăng quang của Vua Charles III hồi tháng 5/2023. Ảnh: Page Six

Katy Perry cũng dự lễ đăng quang của Vua Charles III. Ảnh: Page Six

Trudeau và Perry có nhiều bạn chung trong giới thượng lưu, như vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos - Lauren Sanchez. Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định họ nên đôi không phải do nhà Bezos mai mối. "Không ai ngạc nhiên khi Justin hẹn hò người nổi tiếng - điều đó dường như nằm trong ADN của ông ấy", một người quen nói, nhắc lại việc cha ông, cố Thủ tướng Pierre Trudeau, từng có nhiều mối tình đình đám với các ngôi sao như Barbra Streisand hay Kim Cattrall.

Theo nguồn tin, Justin từng là giáo viên kịch trung học và ông ấy "luôn muốn được đứng trên sân khấu". Nhà bình luận Shinan Govani nhận định: "Không ai tin rằng Justin sẽ hẹn hò người bình thường sau khi làm Thủ tướng. Ông ấy sinh ra để ở dưới ánh đèn và không còn bận tâm người khác nghĩ gì về mình".

Còn Perry nổi tiếng yêu thích sân khấu, từng có các mối tình ồn ào với John Mayer, Russell Brand và Orlando Bloom - người cô chia tay hồi tháng 7. Trong buổi biểu diễn mới đây, Perry ngầm xác nhận chuyện tình với Trudeau. Cô đùa với một khán giả cầu hôn cô trên sâu khấu: "Giờ thì tôi không còn rung động vì đàn ông Anh nữa. Đáng lẽ anh nên hỏi cưới tôi cách đây 48 tiếng".

Nguồn tin tiết lộ Perry đang tìm lại niềm vui sau một năm đầy sóng gió, bao gồm chia tay Bloom, đối mặt tranh cãi khi du hành vũ trụ cùng Lauren Sanchez và Gayle King, và ra mắt album 143 với phản ứng lạnh nhạt. Cô cũng vướng kiện tụng liên quan căn biệt thự 15 triệu USD tại Montecito.

Cựu Thủ tướng Canada dùng bữa ở nhà hàng với Katy Perry hồi tháng 7. Ảnh: Backgrid

Cả hai bị bắt gặp ăn tối tại nhà hàng sang trọng Le Violon ở Montreal hồi tháng 7, sau đó Trudeau dự buổi hòa nhạc của Perry cùng con gái 16 tuổi. "Justin rõ ràng bị cô ấy thu hút", bạn thân của ông nói, cho rằng Perry hứng thú với một người nổi tiếng "nhưng không thuộc giới giải trí". Trong hè, Perry bị đồn theo Trudeau đến Nova Scotia xem nhà, nhưng đại diện nữ ca sĩ phủ nhận.

Về phản ứng của vợ cũ cựu Thủ tướng Canada, nguồn tin cho biết Sophie "chỉ cười nhẹ" khi thấy ảnh chồng cũ bên Perry. "Sophie từng nói với Justin rằng 'hãy khiêm tốn'. Bà ấy ấy hiểu rõ con người ông ấy', nguồn tin cho biết.

Trudeau và Sophie vẫn giữ mối quan hệ thân thiện. Dịp Lễ Tạ ơn Canada vừa qua, Trudeau cùng con trai út Hadrian, 11 tuổi, xuất hiện trong một bức ảnh gia đình. Sophie viết: "Không điều gì ta yêu là mãi mãi - con người, nơi chốn, khoảnh khắc... tất cả chỉ để được sống trọn, chứ không để sở hữu".