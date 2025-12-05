Katy Perry cùng bạn trai đến thăm cựu Thủ tướng Nhật Bản

Ông Kishida đăng hình ảnh về cuộc gặp trên mạng xã hội kèm chú thích: "Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau đến Nhật Bản cùng bạn gái Katy Perry và đã dùng bữa trưa với chúng tôi".

Cựu Thủ tướng Nhật Bản cho biết trong thời gian còn đương nhiệm, ông và Justin Trudeau nhiều lần gặp gỡ, hợp tác nhằm củng cố quan hệ song phương và tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước. "Tôi rất vui khi tình bạn này được tiếp nối đến hôm nay", ông viết.

Katy Perry bên cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau (trái) và vợ chồng cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Instagram Fumio Kishida

Trong buổi gặp, Katy Perry diện phong cách thanh lịch với chân váy mini và áo khoác kaki ton-sur-ton kết hợp áo cổ lọ. Ông Trudeau, 53 tuổi, xuất hiện trong bộ suit xám lịch lãm.

Cựu Thủ tướng Canada cũng đăng lại bức ảnh trên mạng X kèm lời nhắn: "Thật tuyệt khi gặp lại ông... Katy và tôi rất vui vì có cơ hội trò chuyện cùng ông và bà Yuko. Cảm ơn Fumio vì tình bạn của ông và sự kiên định trong việc bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, cũng như những nỗ lực hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người".

Katy và Trudeau có mặt tại Nhật Bản trong tuần này nhân tour diễn Lifetimes. Theo TMZ, tối thứ Hai, hai người được trông thấy đi ăn tối tại một nhà hàng có chương trình biểu diễn đấu vật sumo trực tiếp. Sau đó, Katy có đêm diễn tại thành phố Saitama vào ngày 3/12.

Ông Justin Trudeau nắm tay Katy Perry tới nhà hàng ở phố cổ Tokyo. Ảnh: TMZ

Buổi gặp với vợ chồng cựu Thủ tướng Nhật Bản được xem là một trong những lần xuất hiện trang trọng nhất của Katy Perry và ông Trudeau kể từ khi họ lần đầu được trông thấy bên nhau hồi tháng 7. Hai người chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 10 khi tay nắm tay tới xem buổi biểu diễn tại nhà hát Crazy Horse ở Paris nhân sinh nhật 41 tuổi của Katy.

Perry Perry chia tay hôn phu Orlando Bloom vào tháng 6, trong khi ông Trudeau ly thân với người vợ 18 năm gắn bó, Sophie Grégoire, vào năm 2023.