Thói quen ăn uống giúp Ngô Thanh Vân trẻ đẹp không tuổi

Ngô Thanh Vân giữ vóc dáng săn chắc, mảnh mai dù đã bước qua tuổi 40 nhờ thói quen ăn uống lành mạnh. Ảnh: Instagram ngothanhvan_official

Bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng nhẹ, nhiều trái cây

Ngô Thanh Vân thường ưu tiên bữa sáng giàu vitamin và dễ tiêu hóa: một đĩa trái cây tươi gồm nhiều loại quả mọng như việt quất, dâu tây... kèm đồ uống như sữa hạt tự làm hoặc một ly cà phê có chút bọt sữa. Theo nữ diễn viên, ăn bữa sáng "nặng" khiến cơ thể khó chịu khi phải làm việc nhiều, nên uống nhiều nước và bổ sung trái cây là cách "vận hành" nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ dinh dưỡng.

Bữa trưa giàu collagen tự nhiên

Cá hồi áp chảo kèm salad trái cây là một trong những món yêu thích được ông xã Huy Trần chuẩn bị cho Ngô Thanh Vân. Cá hồi chứa collagen tương thích với cấu trúc cơ thể người, giúp hấp thu hiệu quả. Đồng thời, cá hồi giàu protein và acid béo omega-3, hỗ trợ cải thiện độ mềm mịn, tươi sáng cho làn da.

Salad trái cây, đặc biệt các loại quả mọng như việt quất hay cà chua bi, cung cấp vitamin C và lycopene - những chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo toàn cấu trúc collagen, làm đều màu da và giảm nám tàn nhang.

Bữa tối dinh dưỡng, dễ tiêu hóa

Ngô Thanh Vân thường chọn các món ăn giàu dinh dưỡng nhưng dễ tiêu hóa vào bữa tối, giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất dễ dàng hơn, ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa. Trong thai kỳ, ông xã Huy Trần thường chuẩn bị các món ăn tối như đậu hũ sốt nấm, canh rong biển, thịt xốt chua ngọt, cải thảo xào, rau củ luộc, kimchi, cơm trắng... giúp đảm bảo dưỡng chất.

Trong suốt thai kỳ vất vả, mỹ nhân 46 tuổi vẫn duy trì được thần thái tươi tắn, rạng rỡ.

Ưu tiên thực phẩm thực vật, nhiều rau củ, sữa hạt tự làm

Ngô Thanh Vân thường tự nấu sữa hạt và tăng cường rau củ quả trong khẩu phần để bổ sung vitamin, chất xơ, đồng thời nạp protein thực vật từ các loại hạt, đậu. Việc hướng tới tiêu thụ nhiều thực phẩm tươi, hạn chế đồ chế biến sẵn góp phần giúp cô giữ vóc dáng săn chắc và làn da tươi tắn trong suốt nhiều năm.

Bổ sung collagen hợp lý

Ngô Thanh Vân duy trì và bổ sung collagen tự nhiên chủ yếu qua thực phẩm, đồ uống giàu vitamin, protein, omega-3 thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào viên uống. Ngoài các bữa ăn trong ngày, cô còn thường xuyên uống nước ép bưởi và nước dừa - hai thức uống được cô xem là "bảo bối" chống lão hóa.

Ngô Thanh Vân ưu tiên bổ sung collagen từ thực phẩm, đồ uống giàu vitamin. Ảnh: Instagram ngothanhvan_official

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng là ca sĩ trước khi hoạt động trong ngành phim ảnh. Cô có biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Trong thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim và có nhiều tác phẩm gây chú ý như Tấm Cám: Chuyện chưa kể và Cô Ba Sài Gòn. Năm 2019, phim Hai Phượng do Ngô Thanh Vân sản xuất và đóng chính thu hơn 200 tỷ đồng. Cô từng xuất hiện trong các phim Hollywood như Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi, Da 5 Bloods... với nghệ danh Veronica.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức hôn lễ tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021 và làm đám cưới ở Đà Nẵng tháng 5/2022. Ông xã của cô sinh năm 1990, là Việt kiều, sống ở nước ngoài nhiều năm. Gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần vừa chào đón con gái đầu lòng vào đầu hôm 9/8.