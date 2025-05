3 món đầy ắp collagen ông xã 'tẩm bổ' Ngô Thanh Vân mỗi ngày

Quả mọng

Bữa sáng của bà bầu Ngô Thanh Vân thường xuyên có các loại quả mọng như việt quất, mâm xôi, dâu tây. Đây đều là những loại quả rất giàu vitamin C, có lợi cho việc bảo toàn cấu trúc collagen, giữ da săn chắc, ức chế quá trình hình thành melanin, nhờ đó giữ da đều màu, mờ vết nám, tàn nhang. Thói quen bổ sung các món giàu vitamin C vào bữa sáng giúp cơ thể hấp thụ chất chống oxy hóa này hiệu quả hơn, có lợi cho hệ miễn dịch cơ thể.

Huy Trần thường chuẩn bị một đĩa trái cây tươi hoặc làm món sinh tố trộn nhiều loại quả mọng để đa dạng dinh dưỡng cho bà xã.

Protein chất lượng cao

Protein là thành phần quan trọng để tạo ra collagen. Việc tiêu thụ thực vật, thịt nạc, có lượng calo thấp lại giàu protein, là nguồn nguyên liệu quan trọng để giúp làn da, mái tóc, móng tay phát triển khỏe mạnh. Protein thường có trong bữa ăn của bà bầu Ngô Thanh Vân đến từ trứng, cá hồi, sữa chua Hy Lạp...

Trứng, cá hồi... đều giàu protein, giúp thúc đẩy sản xuất collagen. Ngoài ra, những chất dinh dưỡng như chất béo tốt, vitamin A, vitamin B, acid amin... trong các món này có thể tăng cường chuyển hóa collagen cho cơ thể.

Các loại hạt

Các loại hạt bí, óc chó, hạnh nhân, hạt điều... đều giàu protein, chất béo lành mạnh cùng vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp duy trì sức khỏe tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện thị lực. Bổ sung một nắm nhỏ các loại hạt vào bữa sáng hoặc làm món ăn vặt trong ngày có thể đảm bảo lượng protein cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó, chất béo giàu omega-3 có nhiều trong các loại hạt này cũng rất cần thiết cho sức khỏe bà bầu, thai nhi.

Huy Trần thường thêm các loại hạt vào món cháo yến mạch cho bà xã hoặc rắc thêm lên các món salad.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng là ca sĩ, người mẫu trước khi hoạt động trong ngành phim ảnh. Cô có biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Trong thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim và có nhiều tác phẩm gây chú ý như Tấm Cám: Chuyện chưa kể; Cô Ba Sài Gòn. Năm 2019, phim Hai Phượng do Ngô Thanh Vân sản xuất và đóng chính thu hơn 200 tỷ đồng. Cô từng xuất hiện với nghệ danh Veronica trong các phim Hollywood như Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny; Bright;Star Wars: The Last Jedi;Da 5 Bloods...

Huy Trần sinh năm 1990, là Việt kiều Đức, sống ở nước ngoài nhiều năm. Sau khi xuất hiện tại chương trình Người ấy là ai, anh được nhiều nhãn hàng mời làm mẫu ảnh. Ngô Thanh Vân - Huy Trần cử hành hôn lễ tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Hôm 8/5, nhân kỷ niệm 3 năm về chung nhà, cặp uyên ương công khai tin vui có con đầu lòng. Ngô Thanh Vân hiện ngừng hoạt động showbiz, hạn chế tụ tập bạn bè, chủ yếu dành thời gian dưỡng thai và hỗ trợ ông xã điều hành nhà hàng chay tại TP Thủ Đức, TP HCM.

