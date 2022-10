The Rock dẫn đầu top tìm kiếm vì sở hữu thân hình lực lưỡng như các vị thần

Nam diễn viên Dwayne Johnson đã tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho vai diễn trong bộ phim "Black Adam".

Tạo hình của Dwayne Johnson trong bộ phim "Black Adam".

Sau khoảng thời gian chờ đợi, bộ phim "Black Adam" với sự diễn xuất của "The Rock" Dwayne Johnson đã được công chiếu. Bộ phim đứng đầu Bảng xếp hạng Doanh thu phòng vé với 67 triệu USD khi ra mắt ở tại Mỹ.

Ở Việt Nam, người hâm mộ cũng dành sự chú ý cho bộ phim này và nam diễn viên Dwayne Johnson. Theo thống kê Xu hướng tìm kiếm theo thời gian thực danh mục Giải trí của Google Việt Nam những từ khóa như "DC Comics", "Black Adam", "Dwayne Johnson" đã dẫn đầu top tìm kiếm.

Từ khóa liên quan đến Dwayne Johnson dẫn đầu top tìm kiếm.

"Black Adam" là bộ phim thứ 11 trong vũ trụ phim của DC Comics. Nhân vật này lần đầu tiên xuất hiện trong phim điện ảnh "DC League of Super-Pets" (2022) do chính Dwayne Johnson lồng tiếng.

Black Adam được miêu tả là nhân vật có sức mạnh của 6 vị thần Ai Cập. The Rock chia sẻ, tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận nhân vật để đánh giá Black Adam có phần anh hùng và phần phản diện.

The Rock xuất hiện trong một buổi chiếu phim.

Một trong những lý do giúp The Rock được đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" là bởi anh đang là cái tên "hot" trong làng điện ảnh. Cùng với đó, lợi thế hình thể giúp nam diễn viên dễ dàng hóa thành nhân vật với sức mạnh đáng gườm.

Để chuẩn bị cho vai diễn này, bản thân The Rock cũng phải luyện tập chăm chỉ. Nam diễn viên tiết lộ, đây là bộ phim gian khổ nhất anh từng thực hiện. The Rock tận dụng tối đa các buổi tập giữa lịch trình dày đặc.

Việc luyện tập là không thể thiếu khi nam diễn viên đảm nhận vai này.

Anh đã hợp tác với huấn luyện viên thể hình Dave Rienzi để mở rộng chương trình tập luyện vốn đã khá toàn diện của mình.

Ngay cả khi không có sự hướng dẫn trực tiếp, The Rock vẫn gửi hình ảnh cho Dave Rienzi để huấn luyện viên hiểu được tình hình hiện tại của nam diễn viên đồng thời điều chỉnh khi cần thiết. Điều họ hướng tới không chỉ là vẻ đẹp thẩm mỹ của cơ bắp mà còn là nguồn năng lượng của The Rock.

Cơ bắp ấn tượng của cựu đô vật ở độ tuổi 50.

Chia sẻ với Men's Journal, The Rock nói bố là người đã giúp anh tìm thấy động lực và cảm hứng luyện tập. "Khi tôi 5 tuổi bố đã để tôi đến xem ông ấy luyện tập, năm 12 tuổi tôi có bài tập đầu tiên. Tập luyện và rèn luyện nằm trong máu của tôi, là DNA của tôi" - anh bày tỏ.

Người ta nghĩ The Rock có nguồn năng lượng vô hạn. Thực tế, anh phải cố gắng phân bổ nó tốt nhất. "Thời gian là nguồn lực lớn nhất của chúng ta" - anh khẳng định.

Gia đình của The Rock vốn theo đuổi đấu vật chuyên nghiệp.

Qua nhiều năm, The Rock đã học được cách sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. The Rock cố gắng dậy trước khi mặt trời mọc sau đó sẽ giải quyết một số công việc trên máy tính. Tiếp đó, anh tập cardio khi bụng đói. Điều này giúp quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn. Khi đến phòng tập, The Rock tập trung toàn bộ cho bản thân. Anh xác định mục tiêu vì mình chứ không phải ai khác.

