Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá mịn màng

Hòa Minzy ở tuổi 30 được khán giả nhận xét thăng hạng về nhan sắc. Đặc biệt, làn da trắng nõn đều màu của cô khiến ai cũng mong muốn được sở hữu.

Khi không trang điểm, Hòa Minzy tự tin chia sẻ gương mặt mộc 100% với khán giả. Ai cũng khen làn da khỏe, bóng, đều màu của cô.

Ở tuổi 30 nhưng Hòa Minzy có làn da căng tràn sức sống.

Để có được làn da như vậy, Hòa Minzy phải chăm sóc da đúng quy trình. Có thời gian, trên trang cá nhân, Hòa Minzy còn quay video chia sẻ các bước chăm sóc da cuối ngày, theo đó các bước skincare của cô bao gồm: tẩy trang - rửa mặt - toner - serum - dưỡng ẩm.

Ngoài ra, cô còn thêm BHA và retinol vào chu trình chăm da cuối ngày. Có làn da nhạy cảm nên Hòa Minzy sử dụng 2 hoạt chất này cách ngày, không dùng chung cùng lúc. Retinol có khả năng thúc đẩy sản sinh collagen, nhờ đó cải thiện độ đàn hồi cho da, ngăn ngừa nếp nhăn, chảy xệ.

Bên cạnh chăm sóc da từ bên ngoài, Hòa Minzy còn bổ sung viên uống vitamin tổng hợp vào mỗi sáng và uống collagen trước khi ngủ để hỗ trợ da tái tạo, khỏe đẹp từ trong ra ngoài.

Cuối cùng, Hòa Minzy chăm uống nước và ăn rau củ quả nhiều để cấp vitamin từ bên trong giúp làn da thêm khỏe đẹp hơn.

Nhờ chăm sóc da kỹ lưỡng nên làn da của Hòa Minzy ngày càng tươi trẻ, căng bóng.

Nếu trước đây vì có làn da nhạy cảm nên cô ngại trang điểm nhưng giờ sở hữu da đẹp, Hòa Minzy đã tự tin makeup và nhan sắc thăng hạng hơn xưa.

