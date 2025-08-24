Tháng cuối thai kỳ, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn 'bắt trend' yêu nước

Chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hoa hậu Ngọc Hân đăng tải một khoảnh khắc diện áo cờ đỏ sao vàng kèm niềm tự hào cho biết đã trang trí rực đỏ khu mình ở. "Hoà trong không khí mừng ngày Quốc khánh sắp đến gần, tôi cũng phải trang trí khu cư dân ra gì và này nọ", Ngọc Hân cho hay.

Trong đoạn clip được hé lộ có thể thấy nàng hậu bụng bầu rất to nhưng vẫn giữ được sự năng động, vẫn háo hức vì làm được điều ý nghĩa nhỏ nhoi trong những ngày hướng tới 2/9.

Trước đó, hồi Đại lễ 30/4, Ngọc Hân cũng từng gây chú ý khi mặc áo dài truyền thống cùng hai em nhỏ cầm cờ check-in tại nhiều địa danh lịch sử.

Ngọc Hân chia sẻ: "Yêu nước từ thuở còn thơ. Mai mốt con mơ làm anh hùng nhỏ. Hoà bình độc lập không dễ gì mà giành lấy được, có được rồi là những búp măng non quyết tâm giữ vững".

Hiện tại, Ngọc Hân đang mang bầu hơn 8 tháng, dự sinh vào đầu tháng 9. Vợ chồng cô dự định đặt tên ở nhà cho con trai sắp chào đời là Pi.

Hình ảnh Ngọc Hân và hai "búp măng non" hồi 30/4.

Ngọc Hân cho biết cô hiện tăng khoảng 10 kg so với thời trước khi bầu nhờ duy trì chế độ ăn uống "vào con, không vào mẹ" với thực đơn ít dầu mỡ, tinh bột, chất béo và nhiều rau củ quả. Cô gần như không ăn đồ chiên rán, nước có gas hay trà sữa để tránh nguy cơ tăng cân mất kiểm soát hoặc tiểu đường thai kỳ.

Ngọc Hân quan niệm nuôi dưỡng tinh thần vui vẻ, lạc quan là điều rất quan trọng khi mang bầu. Bên cạnh làm việc và học tập, cô còn thường xuyên gặp gỡ bạn bè để xin kinh nghiệm, chuẩn bị cho việc làm mẹ bỉm sữa.

Ngọc Hân sinh năm 1989 tại Hà Nội, từng có nhiều năm kinh nghiệm làm mẫu trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô công khai tin vui mang thai con đầu lòng hồi đầu năm, sau 6 năm kết hôn với ông xã Phú Đạt.