Sở hữu hàm răng trắng cho nụ cười xinh bằng cách dùng tinh dầu thiên nhiên

Chủ Nhật, ngày 30/08/2020 14:14 PM (GMT+7)

Tinh dầu dừa, dầu olive giúp loại bỏ cặn bẩn và mảng bám “cứng đầu” cho hàm răng trắng sáng tự nhiên.

1. Làm trắng răng bằng tinh dầu

"Kéo dầu", là cách ngoáy dầu quanh miệng của Ayurveda (Ưu dưỡng sinh)- hệ thống y tế truyền thống của Ấn Độ, có nguồn gốc hơn 4000 năm trước để cải thiện cả sức khỏe răng miệng và tổng thể. Dầu truyền thống được sử dụng là dầu mè, dầu dừa, dầu hướng dương và dầu ô liu. Trong đó cơ chế hoạt động chính là xà phòng hóa, nghĩa là khi dầu được đánh bông xung quanh các enzym trong miệng sẽ phản ứng với dầu để tạo ra cơ chế xà phòng hóa, kết thúc là giải phóng các axit béo có lợi từ dầu và tạo ra một hành động làm sạch cơ học giúp loại bỏ cặn bẩn “cứng đầu” trên răng.

Tác dụng đáng chú ý nhất của kéo dầu là nó giúp loại bỏ một số vi khuẩn, giảm hôi miệng và tích tụ mảng bám. Điều này cũng có thể giúp ngăn ngừa viêm lợi và các vấn đề về răng miệng khác do vi khuẩn, và cũng có thể giúp ngăn vi khuẩn xâm nhập vào máu qua miệng một cách an toàn.

Cách thực hiện:

• Bạn có thể thêm một vài giọt tinh dầu bạc hà hoặc đinh hương để cải thiện hương vị và tận hưởng một số tác dụng làm mát và kháng khuẩn bổ sung.

• Cho ½ - 1 muỗng canh dầu vào miệng và bắt đầu ngoáy nhẹ xung quanh.

• Nếu bạn muốn tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn Ưu dưỡng sinh của Ấn Độ, hãy nhớ súc dầu quanh miệng trong vòng 20 phút. Tập trung vào việc đánh răng sao cho nó đi qua lại trên răng, và thậm chí ở giữa các răng nếu có thể. Nếu bạn không thể chịu được việc ngoáy dầu quá lâu, có thể chỉ thực hiện trong vài phút rồi ngậm trong miệng.

• Súc miệng bằng nước ấm để loại bỏ cặn dầu, sau đó đánh răng và dùng chỉ nha khoa như bình thường. Bạn cũng có thể kéo dầu sau khi đánh răng.

2. Làm trắng răng bằng than hoạt tính

Than hoạt tính là 1 dạng carbon được xử lý hoạt hoá bằng nhiệt độ cao tại môi trường yếm khí, thường được làm từ than đá, gáo dừa, gỗ, vỏ trấu, cây tre… Nó có tác dụng hấp thu cặn bụi bẩn, các hóa chất nên được các nhà sản xuất đưa vào kem đánh răng để tăng độ làm sạch và làm trắng răng. Bạn có thể tự làm trắng răng tại nhà với chúng bằng những cách khá đơn giản, an toàn (nhưng lưu ý không nên sử dụng trong thời gian dài vì dễ làm hỏng men răng).

Cách 1: Than hoạt tính và kem đánh răng. Chải khoảng 2 - 3 phút thì súc miệng sạch với nước. Áp dụng 3 – 4 lần/tuần để mang lại hiệu quả.

Cách 2: Than hoạt tính và muối. Hoà than hoạt tính và muối với nước sạch, khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sệt. Dùng bàn chải mềm nhúng vào hỗn hợp và đánh đều lên răng cả mặt trong và ngoài trong khoảng 3 phút. Áp dụng 3 – 4 lần/tuần để mang lại hiệu quả.

Cách 3: Than hoạt tính và dầu dừa và muối biển. Bạn cần chuẩn bị 3 nguyên liệu trên theo tỉ lệ 1:1:1. Dùng bàn chải mềm đánh đều lên từng khu vực theo chuyển động xoay tròn. Sau đó súc miệng thật sạch với nước muối sinh lý để loại bỏ vết bám của than hoạt tính. Thực hiện hàng ngày sẽ cho kết quả trắng răng và giảm hôi miệng hiệu quả.

3. Tẩy trắng răng bằng baking soda

Baking soda không chỉ được ứng dụng để làm đẹp da, trị mụn đầu đen…. mà nó còn có tính chất tẩy trắng rất tốt nên được nhiều người truyền tai nhau sử dụng để có hàm răng trắng sáng. Thậm chí nhiều nhãn hàng sản xuất kem đánh răng cũng đã đưa baking soda vào thành phần kem đánh răng của họ để làm tăng hiệu quả vệ sinh răng miệng. Chính vì vậy làm trắng răng bằng baking soda tại nhà là hoàn toàn có cơ sở và mang lại hiệu quả bằng những cách đơn giản sau.

Cách 1: Kết hợp baking soda với nước. Trộn một thìa baking soda với nước sạch để tạo nên một hỗn hợp với độ đặc vừa phải. Sau đó nhúng bàn chải đánh răng vào hỗn hợp này để đánh răng như bình thường. Hoặc có thể kết hợp với kem đánh răng để tăng thêm hiệu quả. Sau đó súc miệng lại với nước sạch.

Cách 2: Kết hợp baking soda với giấm. Bạn nên chọn giấm gạo, giấm trắng hoặc nước cốt chanh hòa cùng với 1 chút muối để tạo thành một hỗn hợp. Sau đó dùng hỗn hợp này để đánh răng nhẹ nhàng khoảng 2 phút. Cuối cùng đánh răng lại với kem đánh răng thông thường để làm sạch răng miệng.

Nguồn: http://danviet.vn/so-huu-ham-rang-trang-cho-nu-cuoi-xinh-bang-cach-dung-tinh-dau-thien-nhien-502...Nguồn: http://danviet.vn/so-huu-ham-rang-trang-cho-nu-cuoi-xinh-bang-cach-dung-tinh-dau-thien-nhien-50202030814151642.htm