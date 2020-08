5 tips mặc lại trang phục mùa hè cho mùa thu thêm sang

Thứ Sáu, ngày 28/08/2020 11:17 AM (GMT+7)

Mùa thu đang sắp đến nhưng phái đẹp đừng vội cất trang phục mùa hè mà hãy áp dụng một số mẹo sau đây để “kéo dài” tuổi thọ của chúng mà vẫn sành điệu chẳng kém cạnh so với đồ mới.

1. Thắt lưng to bản cho họa tiết hoa thêm sang

Vốn dĩ mùa hè phù hợp với cách ăn mặc giản đơn, song mùa thu lại thiên hướng đến những điều cổ điển và sang trọng. Do đó, một chiếc thắt lưng to bản là hoàn toàn hợp lí cho một set đồ in hoa. Để có thể mix match với tất cả váy hoa trong tủ quần áo, bạn hãy chọn chiếc thắt lưng màu trung tính như đen, trắng. Muốn kết hợp tinh tế hơn, dây belt tiệp với gam màu chủ đạo hoặc họa tiết sẽ là sự lựa chọn đúng đắn dành cho bạn.

2. Mặc áo len trên chiếc váy “trượt” và thêm chiếc kính râm chất lừ

Nếu như bạn chưa có nhiều dịp để mặc váy dây mùa hè ra phố, sang thu sẽ có nhiều cơ hội hơn dành cho chúng. Hãy mặc chiếc áo len bên ngoài váy và đừng quên mang thêm chiếc kính râm cho outfit chất lừ. Ngoài ra, mặc chiếc áo len mỏng cổ lọ bên trong cũng sẽ là cách hay, đi kèm có thể là bốt kiểu chiến chunky hoặc giày sneaker đều phù hợp.

3. Blazer ghép đôi với váy midi muôn phần nữ tính

Thông thường chân váy midi và váy liền sẽ được diện trong mùa hè, nhưng nhiều người không biết rằng chúng có thể mặc suốt bốn mùa trong năm nếu khéo mix match. Trong khi đó, blazer được xem như item “quốc dân” để bạn có thể khoác nó với hầu hết váy mùa hè. Đặc biệt, chân váy xếp li midi hay váy lụa slip là ứng cử viên sáng giá nhất cho một hình ảnh hoàn hảo. Đơn giản chỉ cần hoặc là khoác bên ngoài hoặc là cài cúc, kèm theo chiếc belt to bản sẽ giúp tôn dáng tuyệt đối.

4. Áo yếm sexy biến hóa thành khăn lụa trùm đầu

Mùa hè vừa qua chắc hẳn bạn cũng đã chứng kiến trào lưu quấn khăn thành áo “hot hit” đến thế nào. Nếu bạn cũng là một trong số các tín đồ đó, đừng vội tiếc rẻ mà cất nó vào trong xó tủ mà hãy tiếp tục dùng chúng vào mùa thu tới. Bằng cách là khoác áo blazer bên ngoài để phù hợp với tiết trời lạnh hơn. Một cách khác, sử dụng chúng để làm khăn trùm đầu và kèm theo chiếc kính râm sẽ mang đến cho bạn một hình ảnh của quý cô đầy bí ẩn và sang trọng. Bên cạnh đó, phái đẹp có thể mang thêm dây chuyền ngọc trai độc đáo cho phù hợp với phong cách thanh lịch mà không hề cảm giác già nua so với chuỗi ngọc trai cổ điển.

5. Mang tất cùng quần short hoặc váy ngắn

Có một mẹo nữa cũng khá hay ho để mặc lại các item mùa hè đó là mang theo đôi boot. Song để phong cách hơn, phái đẹp hãy mang tất cao cổ cùng đôi sandal đế xuồng. Tips này luôn hoàn hảo khi áp dụng cho quần short, chân váy ngắn hay váy liền dáng ngắn trẻ trung.